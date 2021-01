Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе»

Источник материала: Tut.by

Звезда «Секса в большом городе» актриса Сара Джессика Паркер рассказала несколько подробностей о продолжении культового сериала, к съемкам которого приступят весной этого года. По ее словам, часть сценария будет строиться вокруг пандемии COVID-19. Интервью опубликовало Vanity Fair.





Паркер рассказала, что с нетерпением ждет сценарий. Над ним сейчас работает шоураннер проекта Майкл Патрик Кинг вместе с группой сценаристов-женщин. Они, по мнению актрисы, наполнят сериал новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».

Хотя Паркер все еще не знает конкретных сюжетных линий, она сказала, что сценарий наверняка затронет тему COVID-19. Еще она отметила, что вместе с коллегами по площадке они очень рады вернуться к своим любимым персонажам сейчас, когда им за 50.

— Кристин (Шарлотта Йорк), Синтия (Миранда Хоббс) и я очень рады исследовать, как изменились наши персонажи. Кто они в этом мире? Они адаптировались к нему? Где они потерпели неудачу как женщины, как друзья и как они находят свой путь? Как они связаны с социальными сетями? Мне так любопытно увидеть, какими шоураннеры представляют наших героинь сегодня.

Она также отметила, что Миранда и Шарлотта сейчас матери подростков.

— Какова их жизнь? А для Кэрри, у которой нет семьи, кроме друзей. Где она в профессиональном плане? Как все политические изменения повлияли на ее работу? Она все еще пишет колонку? Она написала еще книги? Или у нее есть подкаст? Что для нее сейчас мода? Как изменились или не изменились дружеские отношения и расширился ее круг общения?

Напомним, недавно стало официально известно , что весной начнутся съемки продолжения культового сериала «Секс в большом городе». В проекте снимутся все актрисы главных ролей, кроме Ким Кэтролл. Продолжение будет рассказывать о жизни героинь через 20 лет после событий, о которых рассказывалось ранее. Планируется, что выйдет 10 эпизодов по 30 минут. Проект назвали And Just Like That… («И вот таким образом…»).