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175 дней протеста: поднимаем флаг обратно
Источник материала: Хартия'97
175 дней протеста: поднимаем флаг обратно
Белорусы вышли на акции в защиту национальных символов.
Белорусы непрерывно протестуют уже 175 дней. Белорусы начали выходить на акции с самого утра. Протестный марафон продолжился вечером. На акции вышел не только Минск, но и регионы.
Главной темой сегодняшнего протеста стала защита национальных символов от клеветы лукашистов.
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Белорусы вышли на акции в защиту национальных символов.
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