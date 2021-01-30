Источник материала: Хартия'97

175 дней протеста: поднимаем флаг обратно 30.01.2021, 22:58

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Белорусы вышли на акции в защиту национальных символов.

Белорусы непрерывно протестуют уже 175 дней. Белорусы начали выходить на акции с самого утра. Протестный марафон продолжился вечером. На акции вышел не только Минск, но и регионы.

Главной темой сегодняшнего протеста стала защита национальных символов от клеветы лукашистов.

Telegram-каналы «Баста!» и «Хартия-97%» зафиксировал самые яркие моменты 175-го дня белорусской революции.

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