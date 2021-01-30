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Ученые: Выражение лица действует как визитка
Источник материала: Хартия'97
Ученые: Выражение лица действует как визитка
Человеку с недовольной миной приписывают более низкое положение, а с довольным лицом — более высокое.
При этом в случае неудовлетворенного выражения конкретная эмоция: грусть, страх, отвращение, злость — не имеют решающего значения. Главное, чтобы человек в целом выглядел недовольным. То есть стереотипы о классовых различиях и благополучии влияют на наше восприятие других людей, пишет журнал
К таким выводам пришли ученые из Лондонского университета. Они спросили у 30 человек, какие эмоции, по их мнению, испытывают богатые и бедные люди. После этого — провели эксперимент с участием 675 добровольцев.
Участникам нужно было разделить фотографии людей с разным выражением лица на группы в соответствии с предполагаемым социальным классом. «Наши результаты показывают, что выражение эмоций может изменить восприятие социального статуса. Один и тот же человек выглядит как представитель более высокого класса, когда выражает позитивные эмоции, и более низкого, когда — негативные, по сравнению с тем, когда он нейтрален», — сказала автор исследования Р. Тора Бьорнсдоттир.
Ученые добавили, что мимика — не единственный фактор, влияющий на восприятие окружающих. Также значение имеет привлекательность и одежда. Но пока неясна относительная важность каждого из этих критериев.
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Человеку с недовольной миной приписывают более низкое положение, а с довольным лицом — более высокое.
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