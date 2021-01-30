Источник материала: Хартия'97

В деревне Горецкого района люди растапливают снег, чтобы получить воду для хозяйственных нужд 2 30.01.2021, 21:53

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Иллюстрационное фото

Уже вторую неделю у них нет воды.

Местные жители говорят, что Полна условно поделена на две части — старая деревня и поселок. Это место нельзя назвать неперспективным и вымирающим — здесь практически в каждой хате живут люди. Многие воспитывают детей. От клуба и школы остались лишь воспоминания, сообщает mogilev.online .

По словам местных жителей, проблема с водой назревала давно. Она здесь была страшно рыжая и вонючая (особенно на одном краю поселка), а потом и совсем перестала течь из кранов. Колодцев в поселке нет — в каждом доме водопровод.

Выкручиваются, как могут

— Конечно, мы не сидим совсем уж без воды — три раза в неделю нам ее подвозят в цистерне. Но это не решение проблемы, воды все равно не хватает. У нас просто нет столько тары, чтобы обеспечить себя до нового завоза. А ведь это деревня — много воды идет для приготовления корма скотине. Люди топят бани, чтобы помыться и постирать. Теперь душ и стиральные машины нам вовсе не доступны, — рассказывают о своей беде жители Полны.

Для беседы с журналистами они вышли на улицу из своих домов и рассказали, что скважина, которая обеспечивала деревню водой с семидесятых годов прошлого века, вышла из строя.

Теперь из Могилева приезжает ремонтная бригада, пытается наладить подачу воды, но пока ничего не получается. Вроде, все почистят, а вода снова пополам с глиной. Возможно, нормальное водообеспечение удастся наладить только весной.

А пока сельчане выкручиваются, как могут. Те, кто посильнее, привозят себе воду из колодцев, хотя до ближайшего почти полтора километра. Для хознужд приходится растапливать снег. Моются и стирают одежду намного реже, чем нужно. Наверное, не стоит говорить, насколько это опасно в условиях пандемии.

Сплошное наказание

Полна относится к Овсянковскому сельсовету, и председатель знает о проблеме своих земляков, сочувствует им.

— Мы на каждом собрании говорили о том, что с водой надо что-то решать. И тогда, когда она была цвета ржавого железа, и теперь, когда нет никакой. Последнее собрание было в конце прошлой недели. Наш председатель Сергей Владимирович Глушанков с нами всегда на связи, переживает. А что он может сделать, если даже специалисты не справляются? — рассказывает Нина, жительница поселка.

О том, что подачу воды надо налаживать, причем срочно, люди говорят в один голос. Они не согласны ждать до весны.

— Я приезжаю из Витебска в гости к сестре. У нее больные суставы и противопоказано поднимать тяжести, а тут приходится таскать ведра с водой. Сравнивая жизнь людей в селе и городе, просто удивляюсь. Если в городе хотя бы на день пропадает вода, такой кипеж поднимается! Все силы бросаются, чтобы наладить подачу. А тут почти две недели в кранах нет воды — и ничего, проблема особо никого не беспокоит. Кроме, конечно, самих сельчан, — возмущается Галина, пенсионерка.

Многодетный отец Андрей Анатольевич воспитывает семерых детей. Он ситуацию описывает одним емким выражением — сплошное наказание.

— Не постирать, не помыться толком. Кушать надо готовить каждое утро на всю семью. Я прихожу вечером с работы, не могу даже руки сполоснуть, чтобы сесть за стол. О том, что скважина «накрывается» было понятно — в последнее время вместо воды из крана текла просто живая глина. Так что можно сказать, что воды у нас нет уже месяц, — возмущается он.

Надо бурить новую?

Ремонтная бригада филиала могилевского «Водоканала» прибыла в Полну около 10:30 утра. Мы поговорили с бригадиром и рабочими и узнали следующее.

Скважина действительно работала с 1971 года. Теперь пошла подвижка грунтов и это сломало опорную колонну. Надо бурить новую.

— Сейчас мы ведем прокачку, но скважина не очищается. Сегодня (25 января) ждем специалистов из Горок и будем решать, запускать ее или нет. Чтобы у людей была хотя бы техническая вода. Бурить новую ведь не так просто и быстро — это надо запланировать, чтобы были деньги, необходимые разрешения и другие документы. Как начальство решит, пока неизвестно, — рассказали они.

По логике, чиновники должны были знать, что скважина, которой почти 50 лет, скоро перестанет работать. И запланировать деньги на нормальный ремонт либо на обустройство новой. Но это по логике, а с ней в нашем государстве туговато. А людям, простым труженикам, остается только ждать и надеяться.

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