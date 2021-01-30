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Авария на МКАД: три человека в больнице, а виновный в столкновении скрылся
Источник материала: Onliner
Сегодня около 19:45 автомобиль Mitsubishi при выезде на МКАД со стороны улицы Кижеватова не уступил дорогу и совершил столкновение с Renault,
В результате аварии 39-летний водитель Renault и два пассажира (девушки 1995 и 1996 г. р.) с травмами доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.
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Сегодня около 19:45 автомобиль Mitsubishi при выезде на МКАД со стороны улицы Кижеватова не уступил дорогу и совершил столкновение с Renault, сообщают в ГАИ Минска. От удара...
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