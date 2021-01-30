Авария на МКАД: три человека в больнице, а виновный в столкновении скрылся

Источник материала: Onliner

Сегодня около 19:45 автомобиль Mitsubishi при выезде на МКАД со стороны улицы Кижеватова не уступил дорогу и совершил столкновение с Renault, сообщают в ГАИ Минска. От удара машину отбросило в дорожное ограждение и развернуло. Водитель Mitsubishi с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его местонахождение.





В результате аварии 39-летний водитель Renault и два пассажира (девушки 1995 и 1996 г. р.) с травмами доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.