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Авария на МКАД: три человека в больнице, а виновный в столкновении скрылся

31.01.2021 06:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 19:45 автомобиль Mitsubishi при выезде на МКАД со стороны улицы Кижеватова не уступил дорогу и совершил столкновение с Renault, сообщают в ГАИ Минска. От удара машину отбросило в дорожное ограждение и развернуло. Водитель Mitsubishi с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его местонахождение.

Авария на МКАД: три человека в больнице, а виновный в столкновении скрылся

В результате аварии 39-летний водитель Renault и два пассажира (девушки 1995 и 1996 г. р.) с травмами доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 19:45 автомобиль Mitsubishi при выезде на МКАД со стороны улицы Кижеватова не уступил дорогу и совершил столкновение с Renault, сообщают в ГАИ Минска. От удара...
 
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