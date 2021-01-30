DAF расширяет линейку электрогрузовиков моделью LF Electric

Источник материала: Onliner DAF первым среди «большой европейской семерки» вывел на рынок серийный электрогрузовик. Это был седельный тягач «регионал» из модельного ряда CF. Теперь электроверсия появилась и в семействе городских среднетоннажников LF.

Расширение линейки электрогрузовиков пошло «на ступеньку вниз» — от средней серии к младшей.

Электродвигатель LF Electric обеспечивает номинальную мощность 250 кВт (пиковая мощность 370 кВт) и номинальный крутящий момент 1200 Н·м (пиковый момент 3700 Н·м). В качестве источника питания используется блок литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) общей емкостью 282 кВт·ч (эффективная емкость 254 кВт·ч). Запас хода — не менее 280 км.





В режиме медленной зарядки (400 В перем. тока, 22 кВт, 3 фазы) аккумуляторный блок можно зарядить с 20 до 80% за 6 с половиной часов. Полная зарядка (с 0 до 100%) занимает до 12 часов. При наличии специального оборудования быстрая зарядка (650 В пост. тока, 150 кВт) аккумуляторов с 20 до 80% занимает всего 60 минут либо 2 часа для полной зарядки.