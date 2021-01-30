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DAF расширяет линейку электрогрузовиков моделью LF Electric
Источник материала: Onliner
DAF первым среди «большой европейской семерки» вывел на рынок серийный электрогрузовик. Это был седельный тягач «регионал» из модельного ряда CF. Теперь электроверсия появилась и в семействе городских среднетоннажников LF.
Расширение линейки электрогрузовиков пошло «на ступеньку вниз» — от средней серии к младшей.
Электродвигатель LF Electric обеспечивает номинальную мощность 250 кВт (пиковая мощность 370 кВт) и номинальный крутящий момент 1200 Н·м (пиковый момент 3700 Н·м). В качестве источника питания используется блок литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) общей емкостью 282 кВт·ч (эффективная емкость 254 кВт·ч). Запас хода — не менее 280 км.
В режиме медленной зарядки (400 В перем. тока, 22 кВт, 3 фазы) аккумуляторный блок можно зарядить с 20 до 80% за 6 с половиной часов. Полная зарядка (с 0 до 100%) занимает до 12 часов. При наличии специального оборудования быстрая зарядка (650 В пост. тока, 150 кВт) аккумуляторов с 20 до 80% занимает всего 60 минут либо 2 часа для полной зарядки.
взрослый/подростковый (макс. 260 кг), до 50 км/ч, мощность 2000 Вт, запас хода 50 км, аккумулятор 20 А·ч, вес 71 кг
взрослый/подростковый (макс. 110 кг), до 25 км/ч, мощность 250 Вт, запас хода 30 км, аккумулятор 7.8 А·ч, рекуперация, вес 12.5 кг
взрослый/подростковый (макс. 140 кг), до 50 км/ч, мощность 600 Вт, запас хода 53 км, аккумулятор 18 А·ч, вес 24.5 кг
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DAF первым среди «большой европейской семерки» вывел на рынок серийный электрогрузовик. Это был седельный тягач «регионал» из модельного ряда CF. Теперь...
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