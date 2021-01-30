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Неофициально: Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

31.01.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По неподтвержденной официально информации, президент Литвы выдвинул кандидатуру Светланы Тихановской на Нобелевскую премию мира.

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира. Официального подтверждения данной информации пока нет, об этом написало агентство BNS.

Пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что не будет комментировать информацию.

"Мы не будем комментировать информацию о Нобелевской премии мира", - сказал BNS в субботу пресс-секретарь президента Литвы.

Согласно правилам Нобелевского комитета, главы государств входят в число тех людей, которые могут официально выдвигать кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Заявки можно подавать до 31 января. Победителей выбирает Нобелевский комитет. 

Напомним, что 22 октября Европейский парламент принял решение присудить в 2020 году премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова демократическим силам Беларуси. Премии удостоена демократическая оппозиция Беларуси в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Николая Статкевича и Степана Путило.

 

 
 
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По неподтвержденной официально информации, президент Литвы выдвинул кандидатуру Светланы Тихановской на Нобелевскую премию мира.
 
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