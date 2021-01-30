Неофициально: Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

По неподтвержденной официально информации, президент Литвы выдвинул кандидатуру Светланы Тихановской на Нобелевскую премию мира.

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира. Официального подтверждения данной информации пока нет, об этом написало агентство BNS .

Пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что не будет комментировать информацию.

"Мы не будем комментировать информацию о Нобелевской премии мира", - сказал BNS в субботу пресс-секретарь президента Литвы.

Согласно правилам Нобелевского комитета, главы государств входят в число тех людей, которые могут официально выдвигать кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Заявки можно подавать до 31 января. Победителей выбирает Нобелевский комитет.