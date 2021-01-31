ДТП на МКАД: пострадали три человека, виновник аварии скрылся

Источник материала: ОНТ

На МКАД столкнулись два легковых автомобиля, водитель одного из них скрылся, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель «Мицубиси», двигаясь по путепроводу со стороны ул.Кижеватого, при выезде на МКАД не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Рено», который от удара отбросило в дорожное ограждение. Водитель «Мицубиси» с места происшествия скрылся. В настоящее время его местонахождение устанавливается.

В результате аварии пострадали три человека: 39-летний водитель автомобиля «Рено» и две пассажирки (1995 и 1996 года рождения), с различными травмами все доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.



Госавтоинспекция напоминает: при наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу движения, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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