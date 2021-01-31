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ДТП на МКАД: пострадали три человека, виновник аварии скрылся
Источник материала: ОНТ
На МКАД столкнулись два легковых автомобиля, водитель одного из них скрылся,
По предварительной информации, водитель «Мицубиси», двигаясь по путепроводу со стороны ул.Кижеватого, при выезде на МКАД не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Рено», который от удара отбросило в дорожное ограждение. Водитель «Мицубиси» с места происшествия скрылся. В настоящее время его местонахождение устанавливается.
В результате аварии пострадали три человека: 39-летний водитель автомобиля «Рено» и две пассажирки (1995 и 1996 года рождения), с различными травмами все доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На МКАД столкнулись два легковых автомобиля, водитель одного из них скрылся, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительной информации,...
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