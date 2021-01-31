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Кейт Миддлтон в видеочате рассказала о семейной жизни во время пандемии
Источник материала: ОНТ
Герцогиня Кембриджская раскрыла некоторые подробности своей семейной жизни в «родительском видеочате»,
Кейт Миддлтон пообщалась в видеочате с родителями детей, посещающих младшую школу Роу Грин в Бренте (Великобритания) и ее директором. Герцогиня была приглашена, чтобы поделиться опытом воспитания наследников престола и семейной жизни в условиях пандемии.
Супруга принца Уильяма откровенно отвечала на вопросы участников видеоконференции об удалённом обучении своих отпрысков и нюансах их воспитания, а на вопрос: «Кто оказал вам наибольшую поддержку во время пандемии?», незамедлительно написала имя мужа. Ответ вызвал массу положительных комментариев.
Фото: pinterest
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Герцогиня Кембриджская раскрыла некоторые подробности своей семейной жизни в «родительском видеочате», рассказывает журнал ELLE. Кейт Миддлтон пообщалась в...
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