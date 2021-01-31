Twitter заблокировал аккаунт Семёна Слепакова

Источник материала: ОНТ

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт комика Семёна Слепакова, информирует mk.ru.

В предупреждении, которое открывается при попытке зайти на страницу Слепакова, отмечено, что действие его учётной записи приостановлено из-за нарушения правил Twitter. Какие именно пункты пользовательского соглашения нарушил артист – не уточняется.

Возможно, это связано с одной из его последних публикаций, где было размещено стихотворение, содержащее критику протестов и несогласованных акций против властей. Этот пост вызвал бурную и неоднозначную реакцию со стороны подписчиков Слепакова.

Фото: РИА «Новости»

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