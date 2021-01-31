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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил «Униксу» в Единой лиге ВТБ
Источник материала: ОНТ
Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил в домашнем матче Единой лиги ВТБ казанскому «Униксу» со счётом 66:76.
Лучшим в составе минчан стал Томс Лейманис, набравший 17 очков. Для «Уникса» это уже шестая победа подряд. Казанский клуб по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице. А вот «Цмокі» выступают не столь удачно. Команда Ростислава Вергуна пока одержала лишь две победы и замыкает турнирную таблицу лиги. Следующий матч минчане также проведут дома. Седьмого февраля им предстоит сыграть с лидером турнирной таблицы – «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
ФОТО: learntocoachbasketball.com
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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил в домашнем матче Единой лиги ВТБ казанскому «Униксу» со счётом 66:76. Лучшим в составе минчан стал Томс Лейманис, набравший...
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