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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил «Униксу» в Единой лиге ВТБ

31.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил «Униксу» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил в домашнем матче Единой лиги ВТБ казанскому «Униксу» со счётом 66:76.

Лучшим в составе минчан стал Томс Лейманис, набравший 17 очков. Для «Уникса» это уже шестая победа подряд. Казанский клуб по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице. А вот «Цмокі» выступают не столь удачно. Команда Ростислава Вергуна пока одержала лишь две победы и замыкает турнирную таблицу лиги. Следующий матч минчане также проведут дома. Седьмого февраля им предстоит сыграть с лидером турнирной таблицы – «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

ФОТО: learntocoachbasketball.com

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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил в домашнем матче Единой лиги ВТБ казанскому «Униксу» со счётом 66:76. Лучшим в составе минчан стал Томс Лейманис, набравший...
 
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