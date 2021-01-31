Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил «Униксу» в Единой лиге ВТБ

Источник материала: ОНТ

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» уступил в домашнем матче Единой лиги ВТБ казанскому «Униксу» со счётом 66:76.

Лучшим в составе минчан стал Томс Лейманис, набравший 17 очков. Для «Уникса» это уже шестая победа подряд. Казанский клуб по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице. А вот «Цмокі» выступают не столь удачно. Команда Ростислава Вергуна пока одержала лишь две победы и замыкает турнирную таблицу лиги. Следующий матч минчане также проведут дома. Седьмого февраля им предстоит сыграть с лидером турнирной таблицы – «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

ФОТО: learntocoachbasketball.com

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