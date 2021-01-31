Со дня рождения белорусского писателя Ивана Шамякина – 100 лет

Источник материала: ОНТ

Его «Сэрца на далоні» держали многие. Произведения Ивана Шамякина читали «от корки до корки» не только белорусы. Умел закрутить сюжет. Сегодня 100 лет со дня рождения народного писателя, лауреата Госпремии СССР, двух белорусских и Союзного государства. К такой дате лучший подарок – новые книги. Классик на то и классик, что актуален во все времена.





Любил смотреть в окно Шамякин. Писал, что видел. В музее истории беллит сегодня его Parker. «Алена Іванаўна» – зачёркнуто автором. «Вялікая княгіня» – этой же рукой. По жанру – исторический роман. В 96-м году такое «новое слово» от классического реалиста.

Татьяна Шамякина, дочь Ивана Шамякина: «Не ўмеў друкаваць на машынцы, і яму заўсёды друкавала мама, а паслшя я, пасля малодшая сястра Алеся, а ён правіў. Прычым некалькі разоў. Значыць, некалькі разоў неабходна было перадрукоўваць. Любіў болей чарніла – кансерватызм! Архіў Шамякіна захоўваецца ў той кватэры, дзе жылі бацькі. Яшчэ не ўсё надрукавана. Таму што, не ўсё разабрана. Шмат застаецца».

Это пока «полным» считают собрание сочинений в 23 томах. В цехе писателей Шамякин едва ли не самый плодовитый – более 70 книг! Звание Героя Соцтруда. Дебют в печати состоялся 80 лет назад – очерки в армейской газете. Фронтовик до Одера дошёл.

Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»: «Шамякіна часта называюць “летапісцам сваёй эпохі”, “летапісцам часу” – гэта справядліва. Разам з тым, яго літаратура надчасавая. Яна цікава сёння. Да 100-гадовага юбілею Шамякіна ў нас прымеркаваны выхад яго знакамітай пенталогіі “Трывожнае шчасце”. Разам з аповесцю “Слаўся, Марыя!” гэта, напэўна, найбольш аўтабіяграфічныя творы».

У каждого возраста свой Шамякин. Для маленьких – это поучительные рассказы из личного опыта. Родился в деревне Корма возле Добруша, где «петухи пели сразу на три страны: Беларусь, Россию и Украину». Его книги переведены более чем на 30 языков!

Тираж – 2 тысячи экземпляров. И это немало сегодня. Труды Шамякина не задерживаются на полках магазинов. Раньше читатели выстраивались в очередь, дежурили по ночам. Хороший повод вспомнить традицию будет в феврале. Юбилей классика без срока давности отметят офлайн на Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Бестселлером в наши дни стал роман «Атланты і карыятыды» о белорусских архитекторах. 45 лет назад Шамякину с его пробивным характером доверили курировать строительство минского Дома литератора. Словно символ всей беллит – его перо.

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