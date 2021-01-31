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Европол нейтрализовал «самую опасную вредоносную программу в мире»
Источник материала: ОНТ
Совместными усилиями правоохранительные органы нескольких европейских стран смогли отключить вредоносную программу Emotet, которая считается самой опасной в мире,
Emotet впервые появился в виде банковской троянской программы в 2014 году. За последний год вредоносное ПО поражало компьютеры пользователей, попадая в систему через зараженные вложения электронной почты, в том числе документы, обозначенные как счета, уведомления о доставке или информация о COVID-19.
Полицейское агентство Европол напоминает пользователям о необходимости обновления антивирусных программ и осторожности при прочтении подозрительных электронных писем.
Фото: overclockers.ru
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Совместными усилиями правоохранительные органы нескольких европейских стран смогли отключить вредоносную программу Emotet, которая считается самой опасной в...
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