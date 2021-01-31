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Европол нейтрализовал «самую опасную вредоносную программу в мире»

31.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Европол нейтрализовал «самую опасную вредоносную программу в мире»

Совместными усилиями правоохранительные органы нескольких европейских стран смогли отключить вредоносную программу Emotet, которая считается самой опасной в мире, сообщает газета.ru.

Emotet впервые появился в виде банковской троянской программы в 2014 году. За последний год вредоносное ПО поражало компьютеры пользователей, попадая в систему через зараженные вложения электронной почты, в том числе документы, обозначенные как счета, уведомления о доставке или информация о COVID-19.

Полицейское агентство Европол напоминает пользователям о необходимости обновления антивирусных программ и осторожности при прочтении подозрительных электронных писем.

Фото: overclockers.ru

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Совместными усилиями правоохранительные органы нескольких европейских стран смогли отключить вредоносную программу Emotet, которая считается самой опасной в...
 
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