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Уникальная сборочная линия и полный цикл производства: история успеха предприятия «Витебские подъемники»

31.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уникальная сборочная линия и полный цикл производства: история успеха предприятия «Витебские подъемники»

Путь в 10 лет – от сборочного цеха до полного цикла производства. Витебские подъёмники знают на постсоветском пространстве. Сейчас компания занялась  коммунальной и сельскохозяйственной техникой.


Пройдёт несколько дней, и десятки деталей станут одним большим механизмом,  который сможет поднять человека, если надо,  и на уровень 20-этажного дома. Но сначала очень много сварки. В этих цехах собирают подъемники.

Будущий механизм состоит из десятка крупных узлов и нескольких сотен мелких. Только гидравлических трубок в одной машине – почти 100 метров. Работать подъемник будет и на морозе, и в дождь, так что требования к качеству высокие. Причем настолько, что ошибка в один микрон – и деталь идёт в брак. 

10 лет назад здесь начинали со сборочного цеха. Закупали комплектующие и собирали первые машины. А дальше инвестировали в новые цеха и производства. Сегодня здесь четыре робота и уникальная для региона сборочная линия. Она помогает увеличить объемы и качество. Цикл производства – полный, закупают, разве что, высокопрочный металл. В месяц расходуют свыше 100 тонн и выпускают около 30 машин. Каждая снабжена «защитной опцией», благодаря которой подъемник не сработает, если кто-то надумает обойти технику безопасности. 

Весной прошлого года принимали сложное решение – но коллектив поддержал. В разгар пандемии производство не остановили. наоборот нарастили объемы и взяли 30 новых сотрудников.  

Продукция импортозамещающая, но на отечественном рынке остаётся всего 15%. Всё остальное – на экспорт. Покупатели – Грузия, Азербайджан, Сербия, а также страны-соседки. Витебская компания шаг за шагом заняла почти 30% российского рынка подъёмников и эту цифру увеличивает.  

Денис Плешаков, заместитель директора машиностроительной компании «Витебские подъемники»: «Несмотря на пандемию, и, как следствие, всеобщий мировой экономический кризис, нам удалось достаточно эффективно сработать в 2020 году, мы не только сохранили объемы отгрузки продукции, но нам удалось и увеличить на 15% по отношению к 2019 году».

Больше 300 компаний с витебской пропиской торгуют с полусотней стран. И в разгар пандемии многие значительно нарастили экспорт: электроника, медицинские препараты, продукты питания, древесина, одежда – некоторые увеличили показатели почти вдвое.  

Создание высокотехнологичных производств, научных и образовательных центров – один из приоритетов на следующие 5 лет. Ставку будут делать как на новые предприятия и цеха в кооперации с крупными производителями в районах и городах с промышленным резервом, так и за счёт модернизации уже существующих. В проекте программы социально-экономического развития Беларуси большая роль отводиться и регионам. 

Модернизированные производства интересны молодёжи. На «Витстройтехмаше» в современные станки за несколько лет инвестировали около двух миллионов долларов, и сегодня на этом оборудовании могут проявить себя даже учащиеся колледжа, для них организовали практику. Конкурс для желающих трудиться был больше трёх человек на место, остались лучшие. 

Начинали с подъемников, теперь работают над кранами и коммунальной техникой и еще наладили выпуск аграрной новинки, качество – импортное, а вот цены – отечественные. Работы в компании обещают много. Впереди строительство еще одного цеха. А значит, задачи перед техническим персоналом будут всё сложнее, а воплощение новых идей – интереснее.  


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Путь в 10 лет – от сборочного цеха до полного цикла производства. Витебские подъёмники знают на постсоветском пространстве. Сейчас компания занялась  коммунальной...
 
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