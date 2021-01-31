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Жителя Молодечно будут судить за участие в несанкционированной акции

31.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жителя Молодечно будут судить за участие в несанкционированной акции

Провоцировал толпу. В Молодечно будут судить 36-летнего местного жителя за участие в несанкционированной акции.  

Следствие установило, что вечером 9 августа мужчина был на центральной площади райцентра. Там присоединился к группе, которая нарушала общественный порядок. На требования разойтись толпа не реагировала. 

Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области: «Мужчина целенаправленно становился напротив сотрудника Молодеченского РОВД, чем препятствовал тому использовать мегафон для информирования.  На допросе, на вопрос почему мужчина не покинул площадь, несмотря на предупреждение сотрудника милиции, обвиняемый ответить не смог. Но указал, что понимал и осознавал противоправность своих действий». 

Расследование уголовного дела завершено. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.


 

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Провоцировал толпу. В Молодечно будут судить 36-летнего местного жителя за участие в несанкционированной акции.   Следствие установило, что вечером 9 августа...
 
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