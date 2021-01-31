|
Жителя Молодечно будут судить за участие в несанкционированной акции
Источник материала: ОНТ
Провоцировал толпу. В Молодечно будут судить 36-летнего местного жителя за участие в несанкционированной акции.
Следствие установило, что вечером 9 августа мужчина был на центральной площади райцентра. Там присоединился к группе, которая нарушала общественный порядок. На требования разойтись толпа не реагировала.
Расследование уголовного дела завершено. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Провоцировал толпу. В Молодечно будут судить 36-летнего местного жителя за участие в несанкционированной акции. Следствие установило, что вечером 9 августа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)