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Работники ресторанов и отелей Испании выступили против ограничений, вызванных пандемией

31.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работники ресторанов и отелей Испании выступили против ограничений, вызванных пандемией

Владельцы и сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса Испании вышли на акции протестов против ограничений правительства, связанных с распространением COVID-19, информирует  БЕЛТА.

Протестующие вышли на улицы испанских городов с кастрюлями и поварёшками, главное их требование – сокращение или временная отмена налогов.

За период пандемии и локдауна, многие рестораны, кафе и отели в Испании обанкротились, закрылись или находятся на грани ликвидации. 

Фото: pledgetimes.com

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Владельцы и сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса Испании вышли на акции протестов против ограничений правительства, связанных с распространением...
 
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