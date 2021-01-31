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Работники ресторанов и отелей Испании выступили против ограничений, вызванных пандемией
Источник материала: ОНТ
Владельцы и сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса Испании вышли на акции протестов против ограничений правительства, связанных с распространением COVID-19,
Протестующие вышли на улицы испанских городов с кастрюлями и поварёшками, главное их требование – сокращение или временная отмена налогов.
За период пандемии и локдауна, многие рестораны, кафе и отели в Испании обанкротились, закрылись или находятся на грани ликвидации.
Фото: pledgetimes.com
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Владельцы и сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса Испании вышли на акции протестов против ограничений правительства, связанных с распространением...
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