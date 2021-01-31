Работники ресторанов и отелей Испании выступили против ограничений, вызванных пандемией

Источник материала: ОНТ

Владельцы и сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса Испании вышли на акции протестов против ограничений правительства, связанных с распространением COVID-19, информирует БЕЛТА.

Протестующие вышли на улицы испанских городов с кастрюлями и поварёшками, главное их требование – сокращение или временная отмена налогов.

За период пандемии и локдауна, многие рестораны, кафе и отели в Испании обанкротились, закрылись или находятся на грани ликвидации.

Фото: pledgetimes.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram