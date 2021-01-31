Встреча Президента со студентами БГУ: о чем спрашивали Александра Лукашенко?

Источник материала: ОНТ

Их звали выходить и уверяли, что улица всё решает. Как не поддаться на призывы в интернете, если ты молод и горяч? Речь о студентах. С активными представителями студенчества накануне встретился Президент. Тезисы разлетелись – правда, почему-то не по телеграм-каналам. Возможно, их авторам показалось не очень интересным, что власть намерена больше вовлекать молодёжь в государственную жизнь, или что жалобы от пострадавших во время протестных акций сейчас на рассмотрении. Поднимать эти темы студентам никто не запрещал. Президент пообещал проанализировать все вопросы. Да и самой молодёжи теперь есть, над чем поразмышлять.





Студент-первокурсник с амбициями будущего президента. Знакомьтесь – Павел. Он поступил на юрфак как раз в разгар послевыборной горячки. И вот уже полгода вместе с соратниками общается с депутатами и чиновниками. И даже на эту встречу пришёл с Конституцией.

Павел Гордеюк, студент Белорусского государственного университета: «Мы пытались наладить диалог и хотели, чтобы представители власти услышали вживую вопросы, которые наболели. И наши девизом была открытость и гласность, потому что студенты, да и в целом члены общества любых политических взглядов озвучивали свои вопросы. Тогда мы можем говорить о каком-то народном единстве в этом году».

Это он накануне почти час разговаривал с Александром Лукашенко. А началось всё с невинного вопроса… Его решительный тон и нескрываемые амбиции подтолкнули Президента ответить на вопросы, не успевшие прозвучать. И о перераспределении полномочий, и об отличии диктатуры и сильной власти, как это видит Александр Лукашенко. К самим же студентам у Президента всего один вопрос…

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Почему вышли на улицы?»

Павел Гордеюк, студент Белорусского государственного университета: «Я не сторонник ни протестов, ни каких-то деструктивных, по моему мнению, методов. Я могу сказать, что понимаю, почему это произошло. И понимаю студентов, которые вышли, в некоторой мере. Лучше мы будем говорить о настоящем, чем о прошлом. Случилось то, что случилось. Нельзя смешивать образовательный процесс, как по мне, с политикой. Образование должно быть вне политики».

Президент недоумевает: если молодёжь такая прогрессивная, такая смелая, то как не поняла, что её используют – ещё более прогрессивные и ещё более смелые, да к тому же, уверен, хорошо оплачиваемые.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Как вы могли не понять, что нам готовят с территории Польши и Литвы интервенцию? И второй такой период – инаугурация. А вы не заметили, что российские ракетоносцы летали по периметру границы. Готовилась провокация. Как вы могли в это время идти против власти».

Их звала и манила улица. Но как бы не было по-президентски и по-человечески обидно, Александр Лукашенко не снимает ответственности с себя.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не бывает, что одна сторона виновата. У нас хватает «косяков». Мы услышали вас».

Государству и в самом деле нужно подключаться, ведь это делают за него. Теперь и со стороны виднее. Белоруссий сценарий обкатывают в России. И вновь больно бьют через соцсети по таким взрослым, как они сами думают, детям. Александр Лукашенко предупреждал – и дело тут, конечно, не в пророчествах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Дворец Путина» – посмотрели 100 млн человек. Человек в коме не может создать такой фильм. Спецслужбы помогли склепать. Не говорю о профессионализме. Это первый звонок. И бьют так же, как у нас, по основным фигурам, по вертикали власти, которую Россия выстроила в принципе такую же, как и в Беларуси. Это начало. Будут потихоньку качать. В сентябре думские выборы, и к этому будут готовить общество».

Имеющий уши, да услышит. Президент уверен: выводы сделаны. И в Беларуси, и на пространстве СНГ. Но можно ли подойти к попыткам дестабилизации во всеоружии? Спорно, конечно. По крайней мере, ограничения на вбросы через мессенджеры и соцсети Александру Лукашенко видятся логичными.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не мы должны быть зачинщиками. Кто породил змею – тот и должен. В Америке события похлеще, чем наши. Должен быть запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства».

Их, конечно, уже не отлучить от мира тик-тока и телеграмма. Да и считать соцсети чистым злом было бы слишком наивно. Но твитнуть – это ведь просто, куда сложнее – со всем этим разобраться.

Юлия Кунаховец, студент Белорусского государственного университета: «Мы общались на равных, и это было плюсом, потому что какое-то сближение в плане взаимопонимания государственной политики и мнения молодёжи случилось».

Егор Подоляк, магистрант Белорусского государственного университета: «Я скажу, что большая часть той информации, которая вчера прозвучала, касалась как молодежной политики, так и общественно-политической повестки, она была услышана в новинку, хоть я довольно активно интересуюсь политической ситуацией в Беларуси. Президент рассказывал открыто, он был искренен во всех вопросах, ни один вопрос не был оставлен без ответа».

Диана Пугачева, студент Белорусского государственного университета: «Важно слышать разные мнения, критично оценивать любую информацию и избегать радикализма. Всему этому способствует конструктивный диалог, подобно тому, который состоялся вчера в стенах БГУ».

В общем, какие бы выводы кто не сделал после этой встречи, похоже, главное, что у студентов стало одним источником информации больше.





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