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Встреча Президента со студентами БГУ: о чем спрашивали Александра Лукашенко?
Источник материала: ОНТ
Их звали выходить и уверяли, что улица всё решает. Как не поддаться на призывы в интернете, если ты молод и горяч? Речь о студентах. С активными представителями студенчества накануне встретился Президент. Тезисы разлетелись – правда, почему-то не по телеграм-каналам. Возможно, их авторам показалось не очень интересным, что власть намерена больше вовлекать молодёжь в государственную жизнь, или что жалобы от пострадавших во время протестных акций сейчас на рассмотрении. Поднимать эти темы студентам никто не запрещал. Президент пообещал проанализировать все вопросы. Да и самой молодёжи теперь есть, над чем поразмышлять.
Студент-первокурсник с амбициями будущего президента. Знакомьтесь – Павел. Он поступил на юрфак как раз в разгар послевыборной горячки. И вот уже полгода вместе с соратниками общается с депутатами и чиновниками. И даже на эту встречу пришёл с Конституцией.
Это он накануне почти час разговаривал с Александром Лукашенко. А началось всё с невинного вопроса… Его решительный тон и нескрываемые амбиции подтолкнули Президента ответить на вопросы, не успевшие прозвучать. И о перераспределении полномочий, и об отличии диктатуры и сильной власти, как это видит Александр Лукашенко. К самим же студентам у Президента всего один вопрос…
Президент недоумевает: если молодёжь такая прогрессивная, такая смелая, то как не поняла, что её используют – ещё более прогрессивные и ещё более смелые, да к тому же, уверен, хорошо оплачиваемые.
Их звала и манила улица. Но как бы не было по-президентски и по-человечески обидно, Александр Лукашенко не снимает ответственности с себя.
Государству и в самом деле нужно подключаться, ведь это делают за него. Теперь и со стороны виднее. Белоруссий сценарий обкатывают в России. И вновь больно бьют через соцсети по таким взрослым, как они сами думают, детям. Александр Лукашенко предупреждал – и дело тут, конечно, не в пророчествах.
Имеющий уши, да услышит. Президент уверен: выводы сделаны. И в Беларуси, и на пространстве СНГ. Но можно ли подойти к попыткам дестабилизации во всеоружии? Спорно, конечно. По крайней мере, ограничения на вбросы через мессенджеры и соцсети Александру Лукашенко видятся логичными.
Их, конечно, уже не отлучить от мира тик-тока и телеграмма. Да и считать соцсети чистым злом было бы слишком наивно. Но твитнуть – это ведь просто, куда сложнее – со всем этим разобраться.
В общем, какие бы выводы кто не сделал после этой встречи, похоже, главное, что у студентов стало одним источником информации больше.
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Их звали выходить и уверяли, что улица всё решает. Как не поддаться на призывы в интернете, если ты молод и горяч? Речь о студентах. С активными представителями...
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