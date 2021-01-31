Как прошел субботний автопробег «За единую Беларусь»?

Источник материала: ОНТ

Автопробеги «За единую Беларусь» продолжаются в стране. Сегодня участники выбрали новый маршрут – колонна направилась в «Великий камень». Несмотря на приличный холод, людей было немало. Как видим, автопробеги «зима» не убила. Наоборот, машины теперь собираются даже без больших анонсов о месте и времени. Все знают «где старт» и что программа точно будет интересной.





Парковка у аквапарка «Лебяжий» каждую субботу пестрит красно-зелёными флагами под негласный гимн. Порядка семи десятков машин и несколько сотен людей. Участники настолько привыкли к патриотическим вылазкам выходного дня, что уже даже не договариваются о месте и времени. Приезжают заранее, чтобы поприветствовать друг друга, обменяться новостями за неделю. За пять месяцев уже все немного знакомы, но и новым единомышленникам здесь рады.

Сегодняшний маршрут особенно интересен: индустриальный парк «Великий камень» – то самое инновационное будущее нашей страны. Площадка выбрана как символ международного сотрудничества Беларуси. Сегодня здесь размещаются 67 компаний-резидентов из разных стран мира, привлекли их не только созданные белорусами условия, в первую очередь, мнение первой экономики мира – Китая.

На вопрос, как долго ещё будут организовываться автопробеги, участники шутят: «до лета точно». А вообще проект получился одним из долгоиграющих в стране. Ведь осталось ещё столько всего интересного, важного, белорусского и не испробованного на себе.

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