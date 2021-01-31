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Погода в областных центрах Беларуси с 1 по 7 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

31.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 1 по 7 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

После оттепели в Беларусь пришли небольшие морозы и установилась по-настоящему зимняя погода. Февраль будет по-настоящему зимним месяцем. В страну придут снег и морозы.   

В начале следующей недели будет облачно с небольшими прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -4℃…-10℃, при прояснениях до -12℃. Днем будет -1℃…-6℃.

В середине недели ожидается небольшой снег. Влажность до 90%. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3℃ по западу до -9℃ по востоку, при прояснениях до -14℃, в дневные часы 0℃…-6℃. 

Во второй половине недели погода будет облачной. Ожидается снег различной интенсивности. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью и утром непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью от -7℃ по юго-востоку до -14℃ по северу, при прояснениях до -16℃. Днем 0℃…-7℃.

В выходные будет облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный снег. Ветер северо-западный, умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут от -8℃ по юго-западу до -18℃ по северо-востоку, при прояснениях до -20℃, днем от -7℃ до -14℃. 

Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!   


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После оттепели в Беларусь пришли небольшие морозы и установилась по-настоящему зимняя погода. Февраль будет по-настоящему зимним месяцем. В страну придут снег и...
 
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