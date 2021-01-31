Делегаты Всебелорусского народного собрания продолжают готовиться к мероприятию

Источник материала: ОНТ

Делегаты ВНС продолжают готовиться к одному из основных политических событий года.

Это возможность поговорить на разных уровнях – услышать мнение как обстоят дела и от руководителей областей, или тех, кто находится в центре страны – в Минске и людей, которые работают, например, в маленьких деревнях на границе страны. Для кого-то это будет вообще первый опыт таких больших диалоговых площадок

Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля в Минске. Не только молодежь, но и опытные люди – аграрии, строители, педагоги, медики, ученые и спортсмены – по 300 человек от каждой области будут решать, в каком направлении развиваться стране.





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