Модные джинсы 2021 года

Источник материала: ОНТ

Рассказ про актуальные джинсы мне хотелось бы начать с того, на какие модели лучше обращать внимание в первую очередь, если вы хотите выглядеть модно и современно:

1. Джинсы mom и slouchy ( они многим полюбились и все ещё актуальны).





2. Укороченные (с ними лучше быть аккуратнее, поскольку визуально они способны забрать несколько сантиметров роста и сделать фигуру непропорциональной).





3. С контрастными отворотами (смотрятся необычно, но если надеть их с каблуками, то образ будет очень стильным).





4. Широкие прямые по всей длине (мода на оверсайз перетекла и в джинсы. К ним лучше подбирать приталенный или облегающий верх. Тогда образ будет гармоничным и подчеркнёт все ваши достоинства).





5. Джинсы клёш от бедра и от колена (клёш захватывает мир, поэтому присмотритесь к таким моделям. Под него нужен каблук, хотя бы минимальный и выгоднее всего они смотрятся на высоких девушках).





6. Необработанный край (легкая неаккуратность снова в моде. Лайфхак — покупаем длинные джинсы и отрезаем ровно по низу под свой рост).





7. Джинсы с минимальными разрезами на коленях ( разрезы снова в моде, но они должны быть небольшими, в одном или двух местах, например, коленях).









В первую очередь учитывайте свой ритм жизни! И поскольку, джинсы — долгоиграющее вложение, в них стоит вкладываться. Лучше приобретать качественные плотные джинсы, которые проживут не один сезон. Избегайте хлипких, тонких материалов. Удачных вам покупок!

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