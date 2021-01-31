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Фанаты «Марселя» напали на клубную базу. Ранен футболист команды
Источник материала: Tut.by
Фанаты футбольного клуба «Марсель» атаковали базу команды, закидав ее петардами и фаерами. В результате нападения ранение получил защитник Альваро Гонсалес, сообщает
Болельщики клуба недовольны последними результатами и требуют отставки президента «Марселя» Жака-Анри Эйро. Сейчас команда идет на шестом месте в чемпионате.
Матч «Марселя» против «Ренна» перенесен. Известно о 25 задержаниях. Также пострадало несколько полицейских, а также служебный транспорт.
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Фанаты футбольного клуба «Марсель» атаковали базу команды, закидав ее петардами и фаерами. В результате нападения ранение получил защитник Альваро Гонсалес,...
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