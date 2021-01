Фанаты «Марселя» напали на клубную базу. Ранен футболист команды

Источник материала: Tut.by

Фанаты футбольного клуба «Марсель» атаковали базу команды, закидав ее петардами и фаерами. В результате нападения ранение получил защитник Альваро Гонсалес, сообщает Get French Football News .

Болельщики клуба недовольны последними результатами и требуют отставки президента «Марселя» Жака-Анри Эйро. Сейчас команда идет на шестом месте в чемпионате.

Матч «Марселя» против «Ренна» перенесен. Известно о 25 задержаниях. Также пострадало несколько полицейских, а также служебный транспорт.