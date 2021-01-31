Чиновники пытаются бороться с импортом, а белорусы скупают зарубежные холодильники и телевизоры

Источник материала: Tut.by

Власти не первый год планируют снизить долю импортных продуктов, однако с этим вопросом в 2020 году возникли проблемы. Ситуация с импортозамещением не улучшилась: доля иностранных товаров наоборот выросла, а отечественных — упала упала по сравнению с 2019 годом. К примеру, белорусы стали чаще покупать импортные овощи, макароны, холодильники, обувь, одежду, строительные материалы. Одна из основных задач правительства на 2021 год — жестко контролировать цены и импортные товары.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сложилась ситуация с импортом в 2020 году

Доля продажи белорусских товаров отечественного в розничной торговле в 2020 году составила 59,8%, сообщает Белстат. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 61%, а в 2018-м — 62,8%. В статистике не учитываются микроорганизации.

Если смотреть по продовольственным товарам, то на отечественные в прошлом году приходилось 77,1% (в 2019 году — 77,5%, в 2018-м — 79,6%). «По некоторым товарам (мясо, сливочное масло, сыр, яйца, мука) спрос покупателей в прошлом году практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских товаропроизводителей», — уточняют в Белстате.

При этом по замещению некоторых продуктов ситуация за прошлый год ухудшилась. К примеру, сдали позиции отечественные овощи (с 76,6% до 75%), макароны (с 64,2 до 62,6%). А вот позиции отечественного сахара на рынке укрепились (рост с 85,4% до 93,2%), как и рыбы (рост с 45,7% до 46,5%).

Доля продажи непродовольственных товаров белорусского производства организациями торговли в 2020 году составила 40,9% (в 2019 году — 43%, в 2018-м — 43,6%). При этом в прошлом году многие отечественные непродовольственные товары сдали позиции импорту. Среди них — обувь (с 43,9% до 40,7%), холодильники и морозильники (с 52,5% до 41,1%), трикотажная одежда (с 41,4% до 36,6%), строительные инструменты (с 47,2% до 44,9%), чулочно-носочные изделия (с 81,2% до 77,5%), нижнее белье (с 67,1% до 61,3%), лекарства (с 41,4% до 41%), парфюм и косметика (с 19,2% до 18,2%).

На импортные телевизоры в 2020 году приходилось 88,1%, а годом ранее — 89%.

Что чиновники пытаются сделать для борьбы с импортом

Власти не первый год планируют снизить долю импортных продуктов. К примеру, Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года предусматривала , что к концу 2020 года количество импорта на полках продовольственных магазинов сократится до 15%, а до конца 2030 года — до 14%. При этом чиновники планировали, что до конца 2020 года количество отечественных продуктов вырастет до 85% от всего ассортимента.

— Для популяризации национальных товаров с учетом международной практики их предложено выкладывать в визуально и физически доступных местах, а также отмечать их специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi» или аналогичными средствами, — отмечали в МАРТ.

На 2021 год среди прочих мер по борьбе с импортом предлагается рассмотреть возможность кредитования приобретения не только товаров, но и услуг, в частности отдыха и лечения в отечественных санаториях. «По аналогии с тем, как была реализована программа кредитования покупки автомобилей Geely производства «БЕЛДЖИ», — заявляли в правительстве.