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Проект со сметой: сколько стоит построить дом из блоков на 91 «квадрат» с плоской крышей?

31.01.2021 07:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частные дома с плоскими крышами в рядовой частной застройке нечасто встретишь, но интерес к ним есть. Сегодня мы посчитаем, во сколько обойдется строительство компактного одноэтажного дома.

 


Фото: territoria.by

Проект одноэтажного дома с плоской кровлей AMIKA на 91 м2 отвечает потребностям семьи из 3 человек. Форма здания простая и у строителей не вызовет затруднений. Современный вид дом приобретает благодаря оригинальной внешней отделке в сочетании с плоской крышей.



В проекте заложена хорошая планировка: дом четко делится на дневную и ночную зоны. В одной части расположены две спальни на 16 и 11,3 м² с местом для встроенных шкафов и выходом на просторную террасу. В этой же зоне размещены ванная комната и дополнительный санузел.


В дневной зоне есть просторная гостиная на 23,6 м² с обеденной зоной и открытой кухней с кладовой. Кухню и гостиную можно зонировать практичной барной стойкой.

В гостиной также есть выход на террасу. В доме также предусмотрена котельная с входом из тамбура.

Сколько стоит фундамент?

Фундамент для этого дома выбран свайно-ростверковый. В смете учтены земляные работы и подсыпка ПГС под ростверк, о которых заказчики обычно «забывают», полагая, что эти затраты несущественные. На самом деле они на конкретном примере потянули на 1320 рублей. Сам фундамент, если приплюсовать гидроизоляцию, с материалами и работой обойдется в 10 тысяч 720 рублей.


На ввод коммуникаций и материалы в смете отведено 675 рублей.

5 тысяч 580 рублей будет стоить сделать черновую стяжку по всей площади будущего дома с устройством усилений под перегородки. В стоимость входит и доставка песка для внутренней засыпки фундамента. На этом этапе мы получим готовый фундамент с черновой стяжкой и заложенными под ней коммуникациями.

Стены, перекрытие и крыша

Стены дома запроектированы из керамзитобетона белорусского производства толщиной 400 мм. Для них понадобится 60 кубов блоков (на 8170 рублей). Плюс клей, рулонная гидроизоляция, доставка и разгрузка краном — 1865 рублей. Сложить стены (работа) будет стоить примерно 2 тысячи 520 рублей.

Перемычки над оконными проемами обойдутся в 1380 рублей.

Внутренние перегородки предлагается сложить из керамзитобетонных блоков. Это обойдется в 1890 рублей (с перемычками над проемами).

Кладка вентиляционных каналов из керамзитобетонных блоков — 1640 рублей.

Монолитные пояса и монолитное перекрытие обойдутся с материалами и работой в 13 тысяч 85 рублей.


Монолитное перекрытие в проектах с плоской кровлей служит также и основанием кровли. В смете предлагается такой пирог: пароизоляция, утепление, стяжка, бесшовная полимерная гидроизоляция. Стоимость кровли — 16 тысяч 800 рублей.

В итоге мы получаем голую коробку из керамзитобетона с черновой стяжкой пола, бетонным потолком и готовой кровлей. Сумма расходов на ее строительство — 67 тысяч 421 рубль. Это 740 рублей за «квадрат» (282 доллара по курсу на день публикации материала).

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