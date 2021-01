Если вам около 30, вы точно зажигали под эти песни. Пять суперхитов Джастина Тимберлейка

Источник материала: Tut.by

Сейчас вы почувствуете себя старыми! А если не хотите, лучше закройте эту страницу. Итак, шок-контент: милашке Джастину Тимберлейку 31 января 2021 года исполняется 40 лет. В честь такой даты AFISHA.TUT.BY вспоминает пять суперхитов этого американского певца, которые вышли до 2010 года. Наверняка вы уже забыли об этих треках, но как только услышите, выработка эндорфинов гарантирована. Бонус — три отличные роли Тимберлейка в кино, которые жалко будет не заметить.

Cry Me a River (2002)

В 2002 году Джастин Тимберлейк расстается с Бритни Спирс и выпускает свой дебютный альбом Justified. Для парня, делающего пока пробные шаги в шоу-бизнесе, разрыв отношений с «поп-принцессой» мог бы стать самым громким поводом появиться в прессе. Но получилось так, что альбом «выстрелил» куда больше. Хотя самым узнаваемым и успешным в альбоме стал трек Cry Me a River, который, как считается, написан как раз под влиянием неудавшихся отношений с Бритни.

Justified попал (не сразу, но это неважно) на первое место национального британского чарта UK Albums Chart. Там он продержался семь недель. А вот вершина Billboard тогда Тимберлейку не покорилась, все еще было впереди. Хотя со своим первым альбомом певец стал лауреатом главной премии MTV Europe Awards и получил два «Грэмми». Старт прекрасный.

SexyBack (2006)

Следующий альбом Тимберлейка, если не считать несколько песен в дуэтах, надо было ждать аж четыре года. По современным меркам может казаться, что это многовато, но работа того стоила. Сборник называется FutureSex/LoveSounds, и именно после него Тимберлейка можно было начать называть действительно успешным исполнителем. Почему? Хотя бы потому что целых три песни из этого альбома попадали на первое место в чарте Billboard-100. SexyBack — одна из них.

По первоначальной задумке второй альбом Джастина должен был выйти на двустороннем диске. Одна сторона FutureSex («Будущий секс») предполагалась танцевальной, вторая — LoveSounds («Звуки любви») должна была содержать песни о любви. По итогу все вышло «в кучу», но вы точно зажигали под SexyBack на вечеринках, поэтому сомнений, на какой стороне должна быть песня, нет.

What Goes Around… Comes Around (2006)

What Goes Around… Comes Around — вторая песня из второго альбома Тимберлейка, которая попала в Billboard-100 на первое место. Прошло вот уже 15 лет с выхода клипа, а он все еще кажется просто прекрасным. Есть сюжет, все красиво, музыка великолепная, молодой Джастин… Добавьте сюда появление в клипе такой же молодой, хотя уже тоже известной, Скарлетт Йоханссон. Помните, как все обсуждали тогда, есть ли между ними роман?

Настоящие фанаты Тимберлейка ищут глубокие подтексты именно в этой песне, все еще пытаясь разгадать, так чему же она все-таки посвящена. Есть версии, что What Goes Around… Comes Around — это смысловое продолжение Cry Me a River, написанной после разрыва с Бритни Спирс. Впрочем, самому Тимберлейку, кажется, все равно: свои песни он никак не объясняет, а нам и не надо.

My Love (2006)

Наконец, третья песня второго альбома, которая тоже попадала на первое место в Billboard-100. Вряд ли вы удивлены, что это тоже суперхит. Кроме того, признанный: My love выиграл «Грэмми» в 2007 за «Лучшее совместное исполнение». Совместное — это потому что на самом деле в записи трека участвовал еще рэпер T.I.

Длинный клип в стилистике нулевых вы тоже помните: такое забыть сложно. И что-то нам подсказывает, что Джастин Тимберлейк немножко опередил Бейонсе с ее стильным черно-белым видео на трек Single Ladies (Put a Ring on It). Или вдохновил ее.

4 Minutes (2008)

Если ваше тело не начинает двигаться под эту песню, а рот не открывается в попытке пародировать вальяжную читку Тимбалэнда, то у вас нет сердца. Вообще, надо сказать, что этот легендарный для 2000-х продюсер и автор песен работал с Тимберлейком над вторым альбомом. Поэтому неудивительно, что та пластинка застряла у нас в мозгах надолго и показала отличные результаты в чартах, продажах и премиях.

Как, впрочем, и 4 Minutes. Песня получила номинацию в категории «Лучшее совместное вокальное поп-исполнение» на «Грэмми-2009». Согласны, на фоне того, что два первых альбома Тимберлейка получали по два выигрыша «Грэмми» за каждый в своих номинациях, это даже тухловатое достижение.

Бонус: фильмы с Джастином Тимберлейком

Пусть мы хотели напомнить вам про музыкальные суперхиты Джастина, нельзя не сказать: после своего второго альбома (2006) и до третьего (2013) он думал углубиться в актерскую карьеру. Здесь успехи не такие внушительные, как в музыке, но они есть. Рассказываем про три годных фильма из этого периода жизни Тимберлейка.

«Социальная сеть» (2010)

Режиссер: Дэвид Финчер

Какой фильм! Даже актеры с впечатляющей карьерой не всегда попадают в каст Финчера. А Джастин — тут как тут. У Тимберлейка, конечно, роль не главная. Но и не сказать, чтобы эпизодическая: если вы не смотрели «Социальную сеть» и соберетесь только из-за певца, не пожалеете.

Фильм рассказывает об истории создания Facebook — самой большой социальной сети в мире, которая начиналась как студенческое сообщество. Из сюжета вы узнаете, каким непростым был путь Марка Цукерберга на пути к его миллиарду долларов. Правда, стоит сказать: кино базировалось на книге, которая называется документальной, но ее автор признается: многие диалоги и персонажи все-таки вымышлены.

«Секс по дружбе» (2011)

Режиссер: Уилл Глак

Ищете непринужденное, но не глупое кино на выходные? Вот и оно. Стоит только сказать, что у Тимберлейка здесь главная роль, а его экранной подругой по кадру стала Мила Кунис... Как, вы уже хотите посмотреть?

На самом деле за кажущейся легкостью фильма скрывается актуальная проблема отношений в современном мегаполисе. Когда вы оба заняты карьерой, уже набили шишки после прошлых неудач и сомневаетесь в каждом потенциальном партнере, чувствовать себя счастливым непросто даже с человеком, с которым все хорошо. И главные герои будут стараться бороться с этим барьером.

«Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

Режиссер: Джоэл Коэн, Итан Коэн

Кроме Джастина Тимберлейка, в этом фильме есть на кого посмотреть: в главных ролях Оскар Айзер и Кэри Маллиган. Сюжет по настроению совсем не такой, как в предыдущих двух картинах: даже несмотря на наличие в нем динамики, есть ощущение, что ты плывешь по течению. Вместе с главным героем, которому, честно говоря, жутко не везет на протяжении всего экранного времени. Но наблюдать за его жизнью хочется.

Понимаем, что звучит не очень убедительно. Добавим, что фильм получил Гран-при жюри на Каннском фестивале в 2013 году, а песня, которую исполнил Тимберлейк с Драйвером, получила номинацию на «Золотом глобусе». И небольшой совет: лучше смотрите в оригинале. Атмосферности получите в разы больше. К тому же в фильме звучит много песен — переводить их глупо, а если не переводить, получатся «скачки» по языкам.