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Еще страшнее, чем то, что происходит. 7 скандинавских детективов, которые точно заставят переключиться
Источник материала: Tut.by
Скандинавская литература заняла особое место в нише детективов и триллеров: мрачные северяне поразили наше воображение. И хоть успех Ларссона и Несбё повторить никому пока не удалось, нам есть что вам предложить. Ловите подборку неплохих скандинавских триллеров — четыре совсем новеньких и три изданных ранее, но не менее увлекательных.
«ДНК», Ирса Сигурдардоттир
Надо сказать, что скандинавы большие изобретатели в плане изощренных способов умерщвления: им обязательно нужно пропустить жертву через мясорубку. И когда думаешь, что тебя уже ничем не удивишь, они вдруг неожиданно придумывают что-нибудь совсем новенькое. Так что очень впечатлительным лучше сделать выбор в пользу другого автора.
Романы Ирсы Сигурдардоттир раньше уже переводили на русский, но «ДНК» — первая книга цикла о следователе Хюльдаре и детском психологе Фрейе. Надеемся, вскоре переведут и следующие.
«Ката», Стейнар Браги
На первый план здесь выходят страдания матери, потерявшей ребенка, и тема насилия над женщинами. Главная героиня к тому же работает медсестрой в онкологическом отделении, так что в очень скандинавском духе все повествование наполнено беспросветной тоской. Это не столько триллер, сколько психологическая драма. Написанная, правда, мужчиной. Естественно, по ходу рассказа мы узнаем о том, что не всё было гладко в этой семье. Довольно неприятный, тяжелый, но сильный роман о материнском горе, о том, что родители на самом деле никогда по-настоящему не знают своих детей.
«Терапевт», Хелене Флод
Тягучий, неспешный роман, с мельчайшими подробностями описывающий ощущения, чувства и поступки женщины, только что потерявшей мужа. В таких же подробностях автор описывает повседневную жизнь героини, сеансы психотерапии, проблемы ее пациентов. Повествование чередуется с воспоминаниями Сары, позволяя приоткрыть завесу ее брака. Так же, как и «Ката», это скорее психологическая драма или семейный нуар, нежели триллер или детектив.
«Водоворот», Фруде Гранхус
Найти эту книгу в Беларуси трудно, зато она доступна в электронном виде. Издано в серии «Скандинавская линия», так что можно следить за тем, что еще интересного они опубликуют.
«Прилив», Силла и Рольф Бёрлинд
Оливия Рённинг — студентка третьего курса Академии полиции и дочь полицейского. В качестве факультатива на время каникул ей нужно выбрать какое-нибудь старое нераскрытое дело и рассмотреть, можно ли провести дополнительное расследование с учетом более современных технологий.
Она выбирает дело, которым когда-то занимался ее отец: на одном из шведских островов трое неизвестных закопали в песке беременную женщину и дождались, пока ее накроет приливом.
Параллельно мы видим вторую сюжетную линию — в Стокгольме двое молодых людей жестко избивают бездомных, снимают избиение на телефон и выкладывают в Сеть. В полиции создана специальная группа для расследования этих преступлений.
На русский язык переведены еще два романа с этими же главными героями. По роману «Прилив» снят сериал.
«Утрата», Карин Альвтеген
Главная героиня Сибилла — бездомная молодая женщина из очень состоятельной семьи. Совершенно случайно она оказывается главной подозреваемой в странных ритуальных убийствах с кражей органов. Ей и так жилось несладко, а теперь ее фото красуется на первых страницах всех шведских газет. Сибилла понимает, что у нее нет другого выхода, кроме как самой попытаться распутать преступление, ведь полиция ищет ее, а не настоящего преступника.
Параллельно сюжет периодически переносит нас в прошлое, рассказывая о том, как дочь богатых и влиятельных родителей оказалась на улице. Интересно наблюдать за тем, как героиня умудряется выживать без крыши над головой да при этом еще поддерживать себя в относительно приличном виде, принимая душ и стирая белье. Детективная линия слабовата, но в целом роман увлекает. Карин Альвтеген умеет удивлять, на русский язык переведены еще три ее романа.
«Песочный человек», Ларс Кеплер
Четвертый и самый увлекательный роман из серии о комиссаре Йоне Линне. Не страшно, если вы не читали остальные книги автора, каждая из них — отдельное преступление. Всего на русском издано семь романов Ларса Кеплера.
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Еще страшнее, чем то, что происходит. 7 скандинавских детективов, которые точно заставят переключиться
Ловите подборку неплохих скандинавских триллеров - четыре совсем новеньких и три изданных ранее, но не менее увлекательных. Кое-что леденящее душу для холодных...
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