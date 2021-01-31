Еще страшнее, чем то, что происходит. 7 скандинавских детективов, которые точно заставят переключиться

Источник материала: Tut.by

Скандинавская литература заняла особое место в нише детективов и триллеров: мрачные северяне поразили наше воображение. И хоть успех Ларссона и Несбё повторить никому пока не удалось, нам есть что вам предложить. Ловите подборку неплохих скандинавских триллеров — четыре совсем новеньких и три изданных ранее, но не менее увлекательных.

«ДНК», Ирса Сигурдардоттир



В Рейкьявике объявился серийный убийца. Прямо в своей постели убита молодая женщина. Прибывшая на место преступления полиция обнаруживает под кроватью пятилетнюю дочь жертвы, которая от пережитого шока отказывается говорить. Чтобы вытянуть из девочки хоть какую-то информацию о произошедшем преступлении, к расследованию привлекают социальную работницу Фрейю, которая работает с детьми, пережившими насилие. Девочка дает очень странное описание преступника, а он меж тем уже наносит новый удар.

Надо сказать, что скандинавы большие изобретатели в плане изощренных способов умерщвления: им обязательно нужно пропустить жертву через мясорубку. И когда думаешь, что тебя уже ничем не удивишь, они вдруг неожиданно придумывают что-нибудь совсем новенькое. Так что очень впечатлительным лучше сделать выбор в пользу другого автора.

Романы Ирсы Сигурдардоттир раньше уже переводили на русский, но «ДНК» — первая книга цикла о следователе Хюльдаре и детском психологе Фрейе. Надеемся, вскоре переведут и следующие.

«Ката», Стейнар Браги



Еще одна новинка из Исландии. У главной героини Каты после школьной вечеринки исчезает дочь-подросток — спокойная, стеснительная, религиозная девочка. Спустя год полиция обнаруживает ее тело. Найти тех, кто якобы виновен в убийстве, труда не составило, вот только ни одного доказательства их вины найти не удалось. И тогда несчастная мать решает взять дело в свои руки и отомстить убийцам дочери самостоятельно.

На первый план здесь выходят страдания матери, потерявшей ребенка, и тема насилия над женщинами. Главная героиня к тому же работает медсестрой в онкологическом отделении, так что в очень скандинавском духе все повествование наполнено беспросветной тоской. Это не столько триллер, сколько психологическая драма. Написанная, правда, мужчиной. Естественно, по ходу рассказа мы узнаем о том, что не всё было гладко в этой семье. Довольно неприятный, тяжелый, но сильный роман о материнском горе, о том, что родители на самом деле никогда по-настоящему не знают своих детей.

«Терапевт», Хелене Флод



Если вы не любите маньяков, жестокие подробности и сложные расследования, можно обратить внимание на роман «Терапевт». Переносимся в Норвегию. Главная героиня Сара — частный практикующий психолог. Ее муж собирается провести время у друзей на даче, куда и уезжает с самого утра. Спустя какое-то время он оставляет ей голосовое сообщение, в котором рассказывает о том, что он уже на месте. Еще чуть позже Саре звонят те самые друзья, интересуясь, почему он до сих пор не приехал. Сара заявляет в полицию. Вскоре находят тело. Он ли это?

Тягучий, неспешный роман, с мельчайшими подробностями описывающий ощущения, чувства и поступки женщины, только что потерявшей мужа. В таких же подробностях автор описывает повседневную жизнь героини, сеансы психотерапии, проблемы ее пациентов. Повествование чередуется с воспоминаниями Сары, позволяя приоткрыть завесу ее брака. Так же, как и «Ката», это скорее психологическая драма или семейный нуар, нежели триллер или детектив.

«Водоворот», Фруде Гранхус



Как написали об этом романе в одной из рецензий, «автор надел всё лучшее сразу». И правда, ужасов в «Водовороте» — полное лукошко. Дети находят человека, прикованного цепью в ледяной воде. К берегу прибивает уже третий по счету плот со странными фарфоровыми куклами, а вскоре там же обнаруживают чуть живую девушку в таком же платье, как у кукол. В полицию сообщают о подожженном заживо человеке. По городу ходит странный мужчина с лопатой, постоянно копающий землю. Говорят, что он ищет пропавшую много лет назад сестру. И все эти маленькие истории постепенно складываются в один узор. Как часто бывает в скандинавской литературе, своими действиями преступник пытается привлечь внимание к социальной несправедливости, а не ищет личной выгоды.

Найти эту книгу в Беларуси трудно, зато она доступна в электронном виде. Издано в серии «Скандинавская линия», так что можно следить за тем, что еще интересного они опубликуют.

«Прилив», Силла и Рольф Бёрлинд

Оливия Рённинг — студентка третьего курса Академии полиции и дочь полицейского. В качестве факультатива на время каникул ей нужно выбрать какое-нибудь старое нераскрытое дело и рассмотреть, можно ли провести дополнительное расследование с учетом более современных технологий.

Она выбирает дело, которым когда-то занимался ее отец: на одном из шведских островов трое неизвестных закопали в песке беременную женщину и дождались, пока ее накроет приливом.

Параллельно мы видим вторую сюжетную линию — в Стокгольме двое молодых людей жестко избивают бездомных, снимают избиение на телефон и выкладывают в Сеть. В полиции создана специальная группа для расследования этих преступлений.

На русский язык переведены еще два романа с этими же главными героями. По роману «Прилив» снят сериал.

«Утрата», Карин Альвтеген

Главная героиня Сибилла — бездомная молодая женщина из очень состоятельной семьи. Совершенно случайно она оказывается главной подозреваемой в странных ритуальных убийствах с кражей органов. Ей и так жилось несладко, а теперь ее фото красуется на первых страницах всех шведских газет. Сибилла понимает, что у нее нет другого выхода, кроме как самой попытаться распутать преступление, ведь полиция ищет ее, а не настоящего преступника.

Параллельно сюжет периодически переносит нас в прошлое, рассказывая о том, как дочь богатых и влиятельных родителей оказалась на улице. Интересно наблюдать за тем, как героиня умудряется выживать без крыши над головой да при этом еще поддерживать себя в относительно приличном виде, принимая душ и стирая белье. Детективная линия слабовата, но в целом роман увлекает. Карин Альвтеген умеет удивлять, на русский язык переведены еще три ее романа.

«Песочный человек», Ларс Кеплер



Полиция находит чуть живого молодого человека, бредущего по железнодорожным путям. Уже семь лет он числится погибшим. И у него есть сестра, которая до сих пор не найдена. Вероятно, она осталась там, откуда удалось вырваться молодому человеку. Вот только тот, кто считался его убийцей, уже давно заперт в специальном отделении психиатрической клиники. Полиция вынуждена вновь поднять закрытое дело. Коллегу комиссара Сагу Бауэр решают внедрить в психиатрическую клинику под видом опасной пациентки, чтобы она попыталась разговорить Юрека.

Четвертый и самый увлекательный роман из серии о комиссаре Йоне Линне. Не страшно, если вы не читали остальные книги автора, каждая из них — отдельное преступление. Всего на русском издано семь романов Ларса Кеплера.