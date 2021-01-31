«Выбор покупателей». Посмотрели, какие пять холодильников сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие устройства в разных категориях предпочитают покупать белорусы. Каталог Kupi.TUT.BY базируется на «Яндекс.Маркете», где некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Недавно мы посмотрели , какие телевизоры оказались в этом списке, а сейчас проверим холодильники.



Источник: pixabay.com

Регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае холодильники — отсортировали по популярности. Девайсов с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много, большинство — от одних и тех же производителей. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных.





В «Выборе покупателей» первым холодильником оказался этот. Судя по его описанию, обе камеры выполнены по технологии No Frost (не требуют постоянного размораживания). Общий объем — 384 литра, класс потребления энергии — А+++. Уровень шума, по идее, не превышает 36 дБ. Из фирменных технологий сам производитель останавливается на DoorCooling+. В верхней части холодильника есть специальное отверстие, из которого идет дополнительный поток холодного воздуха. По мнению LG, это помогает быстрее (на 32%) охладить продукты. Из «дичи» есть, например, даже Wi-Fi-модуль.

В отзывах покупатели относят к плюсам модели то, что его реальные возможности соответствуют заявленным характеристикам. К минусам один юзер отнес «весьма дешевые материалы дверных карманов».



Фото пользователя «Яндекс.Маркета»

Сначала о технических характеристиках. Как и в предыдущем LG, холодильная и морозильная камеры тут изготовлены по технологии No Frost. Класс потребления энергии — А+, общий объем — 342 литра, уровень шума — не должен превышать 41 дБ. В активе — ожидаемо и другие обязательные функции вроде суперзаморозки.

Главные плюсы холодильника, судя по отзывам в комментариях: наличие режима регулировки влажности в «зоне фруктов», яркое освещение внутренней камеры, а также несколько цветовых вариантов передних панелей. То есть холодильник легче подобрать под общий дизайн кухни. Минусы: существенных недостатков покупатели, во всяком случае в отзывах, не обнаружили. Кого-то смутила разве что глянцевая внешняя поверхность, на которой остаются следы от отпечатков пальцев.





Наверное, один из самых вместительных и вместе с тем дорогих холодильников в нашей подборке. Он выполнен по схеме Side by Side. Другими словами, у него распашные дверцы, которые открываются как в левую, так и правую стороны.

Общие характеристики такие: класс потребления энергии А+, система No Frost на обе камеры, уровень шума не выше 41 дБ, а также внушающий уважение объем в 617 литров! Конечно, есть и несколько фирменных технологий производителя. Он сам делает акцент на Metal Cooling и разъясняет его функции так: «Пластина Metal Cooling на задней стенке внутренней камеры дольше удерживает холод и быстро восстанавливает нужную температуру для максимальной свежести продуктов».

В отзывах в первую очередь, ожидаемо, хвалят вместительность модели, а также наличие ледогенератора и диспенсера для воды. Недостатки такие: отсутствие подсветки на диспенсере, в темноте сложно налить воды. Кроме того, из-за габаритов холодильник установишь не в любое помещение. Но назвать это однозначным недостатком с учетом позиционирования модели все же сложно.

Еще одна дорогая модель с конфигурацией Side by Side, прямо как у упоминавшегося выше Samsung. Кратко о характеристиках: класс энергопотребления — А+, общий объем — 532 литра, технология No Frost для всех камер, уровень шума максимум в 43 дБ, генератор льда и система подачи холодной воды также в активе. Есть и небольшой дисплей для вывода основной информации.

Вот как главные плюсы холодильника описал один из пользователей в отзывах: вместительность, ледогенератор, дизайн, дверка для мини-бара. А вот такие недостатки назвал другой покупатель: лед иногда «резко» вываливается из генератора.





В «Выбор покупателей» попала и модель от белорусского холдинга. Получилось, что она также одна из самых доступных по цене в подборке. Краткие характеристики: класс потребления энергии — А, объем — 359 литров, уровень шума — до 40 дБ. Правда, о No Frost речи тут не идет. Система размораживания морозильной камеры — ручная, холодильной — капельная.

Интересно, что на эту модель отзывов набралось больше всего — аж 118. Больше всего хвалят наличие двух компрессоров, а также вместительную морозилку. Ну и, конечно, не забывают положительно оценить соотношение цены и качества. Без минусов, правда, также не обошлось. Например, кому-то не понравилось относительно высокое потребление энергии. Еще кто-то заявляет, что из-за решетки с задней стороны радиатор сложно чистить. И один юзер, наконец, не оценил полки в дверце для яиц.