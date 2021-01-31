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Дальний Восток вышел на протестные акции в поддержку Навального

31.01.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дальний Восток вышел на протестные акции в поддержку Навального

  • 31.01.2021, 8:03
Дальний Восток вышел на протестные акции в поддержку Навального

Митинги проходят во Владивостоке и Хабаровске.

На Дальнем Востоке начались протестные акции в поддержку Алексея Навального, сообщает «Эхо Москвы».

В Хабаровске полиция с утра оцепила центральную площадь. Люди не сразу смогли на нее попасть, сообщает местный интернет-портал DVHAB. Собравшиеся водят хороводы. Силовики требуют, чтобы они разошлись. Сообщается о задержаниях журналистов.

Во Владивостоке, где также началась акция с участием нескольких десятков протестующих, полиция массово задерживает людей. Уводят без шума, по одному. Местный новостной портал передает, что уже три автозака заполнены задержанными, один уехал. При этом рейсовые автобусы с пассажирами проезжают мимо, не останавливаясь на центральной площади, где проходит митинг. Перекрыты улицы и подземные переходы.

Московские власти решили фактически заблокировать весь центр из-за протестной акции, которую анонсировали на сегодня сторонники Алексея Навального. Так, департамент транспорта объявил об изменении маршрутов наземного транспорта. Ранее сообщалось, что на вход и выход закроют семь центральных станций метро. В районе проведения акции протеста также будет ограничено движение пешеходов, запрещена парковка, закрыты заведения общепита и магазины, ограничена продажа напитков и алкоголя в стеклянной таре.

Повторные акции протеста с требованием отпустить оппозиционера на свободу ожидаются сегодня в нескольких десятках городах России. Предыдущие митинги прошли в Москве и регионах 23 января. Там было задержано рекордное число людей — более четырех тысяч, возбуждено более 20 уголовных дел.

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