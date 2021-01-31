До и после. Молодая семья кардинально преобразила «бабушатник» за $8000

Источник материала: Onliner На прошлой неделе мы показывали, какой ремонт удалось сделать молодой семье в старой хрущевке. Сегодня у нас похожая история — о молодой семье и старой квартире. Наша читательница Екатерина подчеркнула много интересных нюансов. Этим рассказом мы продолжаем наш конкурс «Ремонт за копейку», поучаствовать в котором можете и вы. Свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Снимая несколько лет двушку возле парка Челюскинцев и находясь в неспешных поисках квартиры для покупки, мы с мужем пришли к выводу, что ничего роднее и уютнее нашего «бабушатника» нет. В то же время он не подходил нам абсолютно по всем самым важным для нас критериям:

проходная комната;

кухня меньше 6 м;

совмещенный санузел.

Но сердцу не прикажешь. Наш ремонт начался с просмотров роликов на YouTube, и это было стратегически самое верное решение. Есть масса элементарных вещей, к которым люди, не делавшие ремонт, приходят не сразу:

пространство должно быть единым (а не как раньше: любили делать каждую комнату в своем стиле), для этого как минимум напольное покрытие должно быть одинаковым во всей квартире;

чтобы визуально поднять потолки, карнизы должны быть потолочными;

для той же цели необходимо плинтуса делать в тон стены;

для большего количества света можно сделать балконную дверь полностью из стекла, ни с кем не согласовывая и не увеличивая окна.

Для остроты ощущений необходимо показать, что мы имели до. А затем уже зритель оценит, удалось ли нам вырваться из оков «бабушатника» на фото после.













Ремонт в 45 м мы начали с замены всех окон на стеклопакеты. Три окна (одно из них с балконом) обошлись в $700. И перешли к спальне. Очень хотелось положить на пол натуральную доску, для этого была выбрана сосна. За 13 кв. м доски отдали около 600 руб. Положили ее на лаги. Из плюсов: эстетический вид, натуральный материал, экологичность. Из минусов: из-за перепадов температур дерево имеет свойство «ходить» и потрескивать. И советую брать лиственницу, т. к. сосна — дерево мягкое и остаются вмятины, если что-то роняешь на пол.





Потолки во всей квартире заштукатурены и покрашены. Оказалось, что в панельках потолки и стены можно выровнять собственными силами, заштукатурив, зачистив и покрасив. Стоимость материалов для потолков: 590 руб.

Мы приверженцы минимализма и выступаем за небольшое количество мебели. Поэтому главное место для хранения — шкаф в спальне. Лайфхак, который позволяет сэкономить: отдельно заказать двери для шкафа-купе и отдельно заказать распил. Распил заказали на ближайшей лесопилке и сложили шкаф самостоятельно. Поставить двери самостоятельно труда также не составляет. Стоимость распила — 400 руб., стоимость зеркальных дверей — 800 руб. Шкаф глубиной 80 см вместил в себя абсолютно всю одежду, обувь, мелкую бытовую технику, инструмент, а на верхней полке можно положить на ночь несколько друзей.

Кровать заказали на мебельной фабрике «Неман». Модель «Юнона» включает в себя ящик под кроватью, что является еще одним огромным местом хранения, отличное соотношение цена/качество — 700 руб. Матрас Askona — 700 руб.





Уют в гостиной отлично создает стеллаж из IKEA с корзинками и торшер TK Lighting TKF2941. Не стоит забывать и про точечные светильники. Наиболее уютно смотрится теплый цвет свечения (примерно 3500 К).









Мелочи заказывали в IKEA c 7-процентной накруткой, но с доставкой до квартиры.

Для пола в остальных комнатах выбрали в «Материке» максимально светлый ламинат (под ним залита стяжка) и обои под покраску. Краску заколеровали прямо в магазине. Вся остальная квартира (помимо спальни) представляет собой единое пространство без порогов, в едином цвете и с едиными материалами.

Рекомендую не экономить на обоях, так как наши обои 25 руб./трубка не переносят ударов. Из плюсов: легко моются, легко красятся, можно менять цвет стен с минимумом затрат.

Для уюта распечатали бесплатные постеры с сайта Homelly .

Кухню в потолок (это существенно увеличило количество места для хранения) заказали в компании «Модуль-кухня». Стоимость — 2500 руб. Варочную плиту и духовой шкаф взяли бюджетного производителя Hansa — и ни капли не пожалели. Главным требованием на кухне была посудомоечная машина. И даже на кухне размером менее 6 м уместилась ПММ 45 см. Это мастхэв. Уверена, через пару лет она будет такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как стиралка. Стол и стулья заказали в KingStyle.





































Все двери были заказаны в «Юркас» — 800 руб. с установкой за штуку. В коридоре установили небольшой шкаф для верхней одежды, зеркало 1000 × 15 000 см из «Материка» и фото в черных рамках с паспарту.

Напоследок хочу сказать, что мода — это прекрасно, но при выборе интерьера стоит полагаться только на личные предпочтения и не забывать о приятных мелочах в виде свечей, текстиля, натуральных материалов и цветов. Из сервисов рекомендую IKEA: все-таки на данный момент шведский уклад жизни и принцип декорирования закрывает наибольшее количество требований современного общества.

Ремонт:

черновые материалы — 1500 руб.;

окна — 1800 руб.;

ламинат, подложка, плинтусы — 1250 руб.;

доска половая (сосна), лаги — 600 руб.;

кухонная мойка Gerhans A10, смеситель Ledeme H98 L4898 — 3250 руб.;

обои, клей — 500 руб.;

краска для обоев — 210 руб.;

плитка «Альтагамма» Niro White Pol 75×75 R, фуга — 300 руб.;

двери межкомнатные — 1600 руб.;

кухня — 2500 руб.;

светильники — 620 руб.;

розетки, выключатели — 250 руб.;

работа строителей (укладка плитки, поклейка обоев) — 540 руб.;

прочее (трубы, переходники, расходные материалы, метизы, провода, декор и т. д.) — 900 руб.;

ролики на YouTube — бесценно.

Итого: 12 820 руб.

Мебель:

мягкая (диван, кровать, матрас) — 2050 руб.;

корпусная (2 стола, 2 шкафа, стеллаж, комод, стулья) — 3650 руб.

Итого: 5700 руб.

Бытовая техника:

варочная панель Hansa BHKW621531, электрический духовой шкаф Hansa BOEW68402, кухонная вытяжка MAUNFELD Crosby Singl 60, посудомоечная машина Bosch SPV25CX03R — 2470 руб.

Итого: 2470 руб.

На пространство по душе нам потребовалось $8000, не очень умелые ручки и умение не развестись во время ремонта!

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