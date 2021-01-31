Проект спецслужб, умалишенная или настоящая провидица? Вспоминаем загадки из жизни Ванги

Источник материала: Tut.by

Ее имя стоит наравне с именами античной пророчицы Кассандры и европейского предсказателя Нострадамуса. Простая сельчанка, к тому же абсолютно слепая с самого детства, стала всемирно известной провидицей и феноменом ХХ века. За свою долгую жизнь она изрекла невероятное количество пророчеств и предсказаний: как абсолютно правдивых, так и абсурдных. Еще больше высказываний ей просто-напросто приписали. Но в этой статье мы не будем рассуждать о том, правдой или мифом были способности Ванги, а просто вспомним биографию этой неординарной женщины.

Вангелия Пандева Димитрова появилась на свет 31 января 1911 года в семье простых болгарских крестьян. Родилась слабенькой, недоношенной. Родители завернули малышку в тулуп и положили на печь — греться — эдакий самодельный кювез для новорожденной. Имя свое получила согласно местному обычаю: бабушка вышла на улицу и спросила у первого встречного, как назвать малышку.

Если совсем уж честно: второго встречного. Так как имя Андромаха не приглянулось женщине, а вот Вангелия — что означает «благая весть» — вполне себе подошло. Спустя несколько месяцев девочка окончательно окрепла и уже скоро ничем не отличалась от своих сверстников. Только впереди ее ждали нехорошие перемены. Начинается Первая мировая война, и отца призывают в армию. Мама умирает в следующих родах, а Вангу берет на воспитание соседка.

Но война закончилась, отец вернулся домой, женился во второй раз и забрал дочь к себе. Шли годы. Мачеха у Ванги оказалась почище Золушкиной: постоянно нагружала работой, но на игры все-таки немного времени оставалось. Правда, игры были странными: девочка просила завязать ей глаза и искала спрятанные в комнате предметы. Умение хорошо ориентироваться вслепую вскоре понадобилась Ванге не только в играх.

Как-то раз она возвращалась с пастбища и, не дойдя буквально сотню метров до родного порога, попала в ужасный смерч. Израненную, ее нашли спустя несколько часов после происшествия. Сильнее всего пострадали глаза 12-летней девочки.

— Небо потемнело, поднялся страшный ветер, который ломал толстые ветки деревьев и нес их вместе с пылью над землей. От земли к небу поднялся огромный столб пыли. Девочки онемели от ужаса. Ветер поднял Вангу и утащил в чистое поле на два километра, — рассказывала о воспоминаниях тетки племянница Ванги Красимира Стоянова.

Да так, что спустя несколько лет она полностью ослепла. Возможно, если бы у семьи нашлись в то время деньги для операции, зрение смогли бы спасти. Только вот сумма за лечение была неподъемной для простого батрака.

Правда, Вангу удалось устроить в Дом слепых, где она провела три следующих года. Здесь девочка научилась многим полезным в быту вещам, играть на музыкальных инструментах, основам математики, рисованию и даже читать при помощи шрифта Брайля. А еще тут она познакомилась с очень приятным (и к тому же состоятельным) молодым человеком. Даже собралась было выйти за него замуж, но как раз в это время умирает ее мачеха. Ванге приходится вернуться в отчий дом, чтобы помогать заботиться о младших детях. К удивлению прочих сельчан, она великолепно управлялась с домашним хозяйством, воспитанием братьев и сестры. Да еще ухитрялась вязать и шить на продажу красивые вещи, за которые щедро платили. «Она как будто бы все видит», — восхищались деревенские. И не совсем ошибались. Ванга действительно видела всё и даже больше.

В начале Второй мировой войны по окрестности поползли слухи, что у Ванги есть особый дар ясновидения: девушка слышала голоса умерших, разгадывала сны, могла найти пропавших без вести — живых или мертвых. А еще абсолютно точно определяла, чем болен человек, и направляла его к врачу, который смог бы помочь. Поначалу Ванга никому не признавалась в случившемся: думала, что ее могут счесть сумасшедшей, а того хуже — колдуньей. Но поняв, что ее способности помогают людям, решила, что это путь, который предназначен свыше.

После того как в апреле 1942 года к Ванге за консультацией обратился сам царь Болгарии Борис III, публика повалила к ясновидящей валом. Ежедневно она принимала до 130 посетителей. И каждый приходил к ней с кусочком сахара-рафинада, по которому Ванга читала судьбу человека. Однажды подсчитали, что за все время приемов накопилась сладкая гора весом в более чем две тонны, а значит, Ванга встретилась примерно с миллионом человек. Кто только не побывал в ее скромном жилище: политики, актеры, спортсмены, писатели и толпы журналистов.

А еще Ванга вышла замуж. Ей исполнился 31 год, а ее суженому 23. Он тоже был одним из ее посетителей: пришел узнать имя убийцы брата, осиротившего троих ребятишек.

— Я знаю, зачем ты пришел. И назову тебе убийц, но ты должен мне обещать, что не будешь мстить. Ты будешь жив и станешь свидетелем их расплаты — на суде, — сказала Ванга, даже не узнав сути вопроса.

Юноша не помнил, как покидал дом предсказательницы. Но позже вернулся. А потом пришел еще, и еще раз. Во время встреч подолгу беседовал с Вангой. После одного из таких «свиданий» Ванга объявила семье, что Димитр (так звали молодого человека) скоро приедет сватать ее. Так и случилось. Наутро он приехал за Вангой и увез в Петрич.

В доме мужа женщину приняли холодно:

— Неужели эта слепая твоя судьба? — спросила сына мать.

После свадьбы Ванга, к неудовольствию домочадцев, продолжила принимать гостей, которые хотели получить ответы на свои вопросы. Досталось предсказание и новоиспеченному супругу, только вот тот к нему не прислушался.

Шла война, и Димитра призвали в армию. «Берегись воды!» — напутствовала Ванга на прощание. Но он вместе с сослуживцами напился-таки гнилой болотной жижи, за неимением других вариантов. Домой вернулся развалиной — насквозь больной.

Стресс и боли в желудке ежедневно запивал стаканом ракии. Сам не заметил, как вместо стакана стал пить два, три… Закончилась история на больничной койке. Диагноз врачей прозвучал как приговор: «Цирроз печени». Промучившись шесть месяцев, Димитр умер. Ванга все это время самоотверженно ухаживала за супругом. Кто знает, может, он протянул так долго именно из-за того, что она каким-то образом «подпитывала» его своей силой?

Когда он умирал, Ванга плакала и молилась, а когда умер — внезапно заснула и спала до самого погребения.

— Я провожала его до места, которое было ему определено, — сказала она окружающим. А уже на следующий день после похорон принимала посетителей. Воистину работа — лучший лекарь. Но не только. После смерти супруга Ванга приняла на воспитание двоих детей: малышку Виолетту и мальчика Дмитрия. Дети выросли достойными людьми.

Несмотря на смену власти в стране, в послевоенные годы ее собственная судьба не претерпела особенных изменений. Разве что Ванга стала получать зарплату за свою «работу» — 200 левов. Руководство страны присвоило ей статус госслужащей и разработало прейскурант за оказываемые ею услуги: для граждан социалистических государств 10 левов, для граждан «западных» государств — 50 долларов.

Местность, в которой жила Ванга, процветала: открывались гостиницы, кафе, рестораны, а также другие объекты сервиса для визитеров, росло число новых рабочих мест. Здешние жители были благодарны Ванге за возможность хорошо зарабатывать, а вот приезжие скептики видели в этой благодарности подвох.

— Таксисты, официанты в кафе, персонал гостиниц — люди, которые благодаря «ясновидящей» имели отличный стабильный заработок. Все они охотно собирали для Ванги предварительную информацию: откуда человек приехал, зачем, на что надеется. А Ванга потом эти сведения выкладывала клиентам так, словно сама их увидела. Помогали с досье на клиентов и спецслужбы, под прикрытием которых работал государственный бренд, — писал академик РАН и председатель Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Александров.

Зато остальные были в восторге от встреч с провидицей:

— Во время встречи с советским писателем Леонидом Леоновым у Ванги было вдохновение, и она говорила о судьбоносных для его страны событиях. Осуществила связь с давно умершей ясновидящей русского происхождения — Еленой Блаватской. Мы действительно услышали удивительные вещи. Когда Вангу посетил Святослав Рерих, она сказала ему: «Отец твой был не просто художником, а и вдохновенным пророком. Все его картины — прозрения, предсказания. Они зашифрованы, но внимательное и чуткое сердце подскажет зрителю шифр», — писала племянница Ванги Красимира Стоянова.

Свою собственную кончину Ванга также предсказала самостоятельно. В последние годы женщина чувствовала себя неважно. После каждого проведенного сеанса ей становилось плохо:

— Потом я целый день как разбитая, теряю много энергии, долго пребываю в унынии.

Но перед смертью, в 1994-м, успела закончить очень большое и важное для нее дело — строительство часовни Святой Параскевы в селе Рупите. Этот храм был целиком возведен на ее собственные средства. От начала и до конца жизни ясновидящая была глубоко религиозным человеком. Несколько лет спустя, к 100-летию со дня рождения Ванги, в этом же селе появится изваяние, изображающее ее саму.

11 августа 1996 года Ванги не стало. Она умерла от онкологического заболевания, отказавшись от лечения. Смерть приняла с улыбкой на губах, успев сделать последнее то ли предсказание, то ли пожелание:

— Не омрачайте друг другу жизнь. Любите друг друга.