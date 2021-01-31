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Паста с помидорами, пирог со шпинатом и «солнечное печенье». Вкуснейшие рецепты, где всего пара шагов

31.01.2021 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пора оживлять наше ежедневное меню интересными и простыми рецептами. Для этих выходных мы предлагаем беспроигрышный вариант — пасту с помидорами черри (пусть с путешествиями пока приходится повременить, зато виртуальный кулинарный вояж к средиземноморским берегам в наших силах), солнечное печенье с добавлением тыквенного пюре и двумя видами муки — для тех, кто уже готов интегрировать полезные продукты в свой рацион, а также один необычный вариант закуски или полноценного блюда — на ваше усмотрение — слоеная елочка с сыром и шпинатом (спойлер — онлайн- и офлайн-лайки обеспечены).

Паста с помидорами


Ингредиенты:

  • Спагетти 200 г;
  • Помидоры черри — 250 г;
  • Томатный соус — 2 ст. л.;
  • Сыр чеддер 50 г;
  • 3 зубчика чеснока;
  • Сухой базилик, орегано;
  • Оливковое масло.

Как готовить?

  1. Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке (выключить необходимо за 1 минуту до готовности, чтобы не упустить знаменитое состояние «аль денте»). Воду слить, оставив несколько столовых ложек для соуса.
  2. Чеснок мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Добавить воду от спагетти, томатный соус, сухие специи, все вместе перемешать. Дать одну-две минуты на то, чтобы ингредиенты «подружились», снизив огонь до минимального. Выложить пасту на сковороду, перемешать с соусом, добавить нарезанные на половинки черри, посыпать сыром и дать постоять еще пару минут. Сразу подавать к столу.

Солнечное печенье


Ингредиенты:

  • Пюре из тыквы — 250 г;
  • Мука пшеничная — 200 г;
  • Мука пшеничная отрубная — 100 г;
  • Масло сливочное — 30 г;
  • Масло оливковое — 20 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Коньяк — 1 ст. л.;
  • Сахар — 3 ст. л.;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Разрыхлитель — 1 ст. л.;
  • Сухая клюква, цукаты — 70 г.

Как готовить?

  1. Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить масло, перемешать до однородности, влить коньяк и добавить тыквенное пюре, все перемешать до однородности.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и порциями добавить к жидким ингредиентам, перемешивая все вместе. Затем всыпать сухую клюкву и еще раз перемешать. Из теста сформировать шарики и выложить на смазанный маслом пергамент.
  3. Выпекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов около 30 минут до готовности.

Слоеная елочка с сыром и шпинатом


Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста;
  • Сыр чеддер — 100 г;
  • Шпинат замороженный — 100 г;
  • Специи по вкусу (базилик, укроп, перец);
  • 1 желток для смазывания поверхности.

Как готовить?

  1. Слоеное тесто разморозить согласно инструкции на упаковке. Шпинат также разморозить и отжать жидкость.
  2. Сыр натереть на крупную терку, смешать со специями и шпинатом.
  3. Из слоеного теста вырезать два одинаковых треугольника (если тесто прямоугольное, второй треугольник получится из двух половинок, которые останутся по бокам после вырезания первого).
  4. Равномерно выложить начинку на первый треугольник, накрыть вторым и сделать ножом на равном расстоянии надрезы по бокам, не доходя до середины — это будет «ствол» елочки. Аккуратно скрутить веточки (снизу может получиться до двух «спиралей», верхние слои просто подкрутите наверх).
  5. Смазать поверхность елочки желтком и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 40−60 минут до готовности. Тесто должно пропечься и подрумяниться.

 
 
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Пора оживлять наше ежедневное меню интересными и простыми рецептами. Для этих выходных мы предлагаем беспроигрышный вариант из трех очень вкусных блюд.
 
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