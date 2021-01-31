Паста с помидорами, пирог со шпинатом и «солнечное печенье». Вкуснейшие рецепты, где всего пара шагов

Источник материала: Tut.by

Пора оживлять наше ежедневное меню интересными и простыми рецептами. Для этих выходных мы предлагаем беспроигрышный вариант — пасту с помидорами черри (пусть с путешествиями пока приходится повременить, зато виртуальный кулинарный вояж к средиземноморским берегам в наших силах), солнечное печенье с добавлением тыквенного пюре и двумя видами муки — для тех, кто уже готов интегрировать полезные продукты в свой рацион, а также один необычный вариант закуски или полноценного блюда — на ваше усмотрение — слоеная елочка с сыром и шпинатом (спойлер — онлайн- и офлайн-лайки обеспечены).

Паста с помидорами





Ингредиенты: Спагетти 200 г;

Помидоры черри — 250 г;

Томатный соус — 2 ст. л.;

Сыр чеддер 50 г;

3 зубчика чеснока;

Сухой базилик, орегано;

Оливковое масло.

Как готовить?

Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке (выключить необходимо за 1 минуту до готовности, чтобы не упустить знаменитое состояние «аль денте»). Воду слить, оставив несколько столовых ложек для соуса. Чеснок мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Добавить воду от спагетти, томатный соус, сухие специи, все вместе перемешать. Дать одну-две минуты на то, чтобы ингредиенты «подружились», снизив огонь до минимального. Выложить пасту на сковороду, перемешать с соусом, добавить нарезанные на половинки черри, посыпать сыром и дать постоять еще пару минут. Сразу подавать к столу.

Солнечное печенье





Ингредиенты: Пюре из тыквы — 250 г;

Мука пшеничная — 200 г;

Мука пшеничная отрубная — 100 г;

Масло сливочное — 30 г;

Масло оливковое — 20 г;

Яйцо — 1 шт.;

Коньяк — 1 ст. л.;

Сахар — 3 ст. л.;

Соль — 1 щепотка;

Разрыхлитель — 1 ст. л.;

Сухая клюква, цукаты — 70 г.

Как готовить?

Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить масло, перемешать до однородности, влить коньяк и добавить тыквенное пюре, все перемешать до однородности. Муку смешать с разрыхлителем и порциями добавить к жидким ингредиентам, перемешивая все вместе. Затем всыпать сухую клюкву и еще раз перемешать. Из теста сформировать шарики и выложить на смазанный маслом пергамент. Выпекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов около 30 минут до готовности.

Слоеная елочка с сыром и шпинатом





Ингредиенты: 1 упаковка слоеного теста;

Сыр чеддер — 100 г;

Шпинат замороженный — 100 г;

Специи по вкусу (базилик, укроп, перец);

1 желток для смазывания поверхности.

Как готовить?

Слоеное тесто разморозить согласно инструкции на упаковке. Шпинат также разморозить и отжать жидкость. Сыр натереть на крупную терку, смешать со специями и шпинатом. Из слоеного теста вырезать два одинаковых треугольника (если тесто прямоугольное, второй треугольник получится из двух половинок, которые останутся по бокам после вырезания первого). Равномерно выложить начинку на первый треугольник, накрыть вторым и сделать ножом на равном расстоянии надрезы по бокам, не доходя до середины — это будет «ствол» елочки. Аккуратно скрутить веточки (снизу может получиться до двух «спиралей», верхние слои просто подкрутите наверх). Смазать поверхность елочки желтком и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 40−60 минут до готовности. Тесто должно пропечься и подрумяниться.