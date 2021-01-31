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Уролог называет признаки, которые могут указывать на проблемы с тестостероном у мужчин

31.01.2021 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врач-уролог Александр Баценко называет симптомы, которые могут указывать на низкий уровень гормона тестостерон у мужчин.


  • Александр БаценкоВрач уролог-андролог высшей категории медицинского центра «Кравира»

Проблемы сексуального характера

Одним из основных признаков падения уровня тестостерона является снижение либидо. Оно может характеризоваться по-разному:

  • нарушением эрекции, ведь тестостерон активирует особые рецепторы головного мозга, благодаря которым производится оксид азота, участвующий в реакциях, необходимых для прилива крови к половому члену для последующей эрекции. Помимо отсутствия эрекции перед половым актом возможны беспричинные спонтанные эрекции, например, во сне;
  • уменьшением количества семенной жидкости, так как гормон влияет на ее выработку;
  • снижением сексуального влечения. С возрастом выработка тестостерона в организме замедляется, что приводит к естественному снижению сексуального интереса, однако при патологическом дефиците гормона влечение пропадает в нетипичном для этого явления возрасте.

Усталость

Еще один распространенный признак низкого тестостерона — сильная постоянная усталость. Отдыхаете так же, как и прежде, но ощущаете разбитость и отсутствие мотивации? Проверьте уровень тестостерона.

Внешние изменения

Низкий уровень тестостерона чреват физической (и не самой приятной) трансформацией тела. Может наблюдаться выпадение волос на голове, лице и теле, уменьшение массы мышц (причем это возможно без потери мышечной силы, поскольку за нее тестостерон не отвечает).


Фото: Unsplash.com

Увеличение жировой массы

Часто при низком тестостероне наблюдается увеличение живота и груди: мужская фигура обретает женские черты из-за нарушения баланса между тестостероном и эстрогеном, который ответственен за женские половые признаки. Возможно утончение костной массы, которое может грозить остеопорозом, истончением костей, повышенным риском переломов.

Нарушение сна

Низкий тестостерон зачастую сопровождается бессонницей. А некачественный сон в свою очередь еще сильнее ухудшает синтез «мужского» гормона.

Колебания настроения и изменение характера

Тестостерон влияет на психологическое, интеллектуальное и эмоциональное состояние человека. При его дефиците мужчина сильнее подвержен депрессии, тяжелее концентрируется, легко раздражается. А в результате все эти последствия отражаются на характере и поведении мужчины.

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Врач-уролог Александр Баценко называет симптомы, которые могут указывать на низкий уровень гормона тестостерон у мужчин.
 
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