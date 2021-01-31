|
Уролог называет признаки, которые могут указывать на проблемы с тестостероном у мужчин
Источник материала: Tut.by
Врач-уролог Александр Баценко называет симптомы, которые могут указывать на низкий уровень гормона тестостерон у мужчин.
Проблемы сексуального характера
Одним из основных признаков падения уровня тестостерона является снижение либидо. Оно может характеризоваться по-разному:
Усталость
Еще один распространенный признак низкого тестостерона — сильная постоянная усталость. Отдыхаете так же, как и прежде, но ощущаете разбитость и отсутствие мотивации? Проверьте уровень тестостерона.
Внешние изменения
Низкий уровень тестостерона чреват физической (и не самой приятной) трансформацией тела. Может наблюдаться выпадение волос на голове, лице и теле, уменьшение массы мышц (причем это возможно без потери мышечной силы, поскольку за нее тестостерон не отвечает).
Увеличение жировой массы
Часто при низком тестостероне наблюдается увеличение живота и груди: мужская фигура обретает женские черты из-за нарушения баланса между тестостероном и эстрогеном, который ответственен за женские половые признаки. Возможно утончение костной массы, которое может грозить остеопорозом, истончением костей, повышенным риском переломов.
Нарушение сна
Низкий тестостерон зачастую сопровождается бессонницей. А некачественный сон в свою очередь еще сильнее ухудшает синтез «мужского» гормона.
Колебания настроения и изменение характера
Тестостерон влияет на психологическое, интеллектуальное и эмоциональное состояние человека. При его дефиците мужчина сильнее подвержен депрессии, тяжелее концентрируется, легко раздражается. А в результате все эти последствия отражаются на характере и поведении мужчины.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-уролог Александр Баценко называет симптомы, которые могут указывать на низкий уровень гормона тестостерон у мужчин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)