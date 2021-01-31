«Заткнитесь, нам все равно». Американка в картинках объясняет, какой может быть женщина

Источник материала: Tut.by

Иллюстратор из США Лейни Молнар создает авторские картинки, в которых разрушает некоторые стереотипы о женщинах, их отношениях с семьей, карьерой, самооценкой. Получается очень вдохновляюще и искренне. LADY.TUT.BY предлагает посмотреть некоторые работы с нашим переводом.

Лейни Молнар зарабатывает тем, что рисует на заказ. Но в Instagram девушка стала популярна благодаря своему узнаваемому стилю на иллюстрациях о женщинах и мыслям, которые она высказывает под постами.

В профиле Молнар пока 250 тысяч подписчиков, но в последнее время ее заметили и крупные мировые сайты. Например, недавно о ее работах рассказывал турецкий BuzzFeed. Посмотрите на некоторые иллюстрации и вы.

О беременности

«Он положительный!!! / Он отрицательный!!!»





«То, что для одной женщины ад, для другой — рай. Удивительно, как наша реакция на эти крошечные полоски на тестах меняется со временем или просто от случая к случаю. Можем ли мы считать нормальным быть счастливой в обеих ситуациях?!» — пишет иллюстратор в описании к посту.

О том, какой «должна» быть женщина

«Полноправная женщина / Полноправная женщина».





«Уже 2020-й, мы можем наконец прекратить рассказывать женщинам, как им одевать их собственные тела? Неважно, где мы находимся на шкале от „грудь наружу“ до „скромницы“ — осуждение, сексуальное насилие, объективация, клевета, случайная беременность, разбитое сердце и неуважение других могут случиться с каждой из нас. То, как мы одеваемся, отражает нашу личность, настроение, убеждения и зону комфорта, а не наши моральные устои», — считает Молнар.

О детях и работе

«Утомительная работа / Утомительная работа».





«Я чайлдфри по своему выбору, но я не могу представить ничего, что было бы более сложной работой, чем воспитание детей. Это труд 24/7 и ответственность буквально на уровне жизни и смерти. Респект, что справляетесь, мамочки. И еще кое-что: для некоторых из нас карьера, миссия, призвание, профессиональный путь — это такая же награда, труднодостижимая и стимулирующая, как и материнство. Но то, что у нас нет детей или мы чайлдфри, не делает нас менее значимыми», — убеждена девушка.

О мужских комментариях

«Ни один мужчина не захочет женщину, которая… / Нам все равно».





«Ни один мужчина не захочет женщину, которая зарабатывает слишком много денег, которая амбициозна, которая нуждается в мужской финансовой поддержке, которая иногда одевается несексуально, которая одевается слишком развязно, которая делает „мужские“ вещи, которая слишком чувствительная, которая имела много сексуальных партнеров, которая не хочет секса, которая неженственная, которая за себя заступается, которая слишком скучная и скромная, которая не хочет детей, у которой „часики тикают“, которая настаивает на браке, которая не хочет замуж, которая встречается с друзьями, которая сумасшедшая, которая требовательная, которая слишком эмоциональная — ха? Заткнитесь, нам все равно. В любви нет условий. А если и так, то мы не хотим иметь с этим ничего общего», — высказывается Молнар.

О месте женщины

«Женщина на своем месте в жизни / Женщина на своем месте в жизни»





«Все твои друзья в браке? Ну и что? Мы не виноваты, мы точно на том месте, где нам надо быть (в созависимых отношениях с нашими домашними питомцами)», — шутит американка.

О жизни и мечтах

«Жизнь, которую меня вынуждали хотеть / Жизнь, которую, оказалось, я реально хочу».





«Мне нужно было время, чтобы понять: люди, которые ждут счастья от всего, что может быть отнято у них в любой момент, находятся от него дальше всех. К красивым вещам и впечатлениям так легко привыкнуть, но проблема в том, что их никогда не бывает достаточно, всегда есть больше, новее и интереснее, и всегда есть люди, которые преуспевают лучше вас. Если вы основываете свою ценность на вещах, которыми владеете, это они в конечном итоге будут владеть вами. „Идеальная“ жизнь, которую нам продают в социальных сетях, — это печальная жизнь, полная отрицания, отвлекающих факторов и непроработанных травм. Даже хорошие вещи — это просто вещи. По-настоящему великое в жизни чертовски просто», — замечает иллюстратор.

О любви

«Два влюбленных человека / Два влюбленных человека».





«Разве все не так просто? Как может кто-то спорить с неудержимой силой любви? Как кто-то может отрицать права человека и стыдить людей, потому что они неправильно любят? Неправильная тяга? Неправильная страсть? В этом нет ничего плохого. На мой взгляд, в отношении любви и принятия не может быть моральных, социально-экономических, философских или религиозных дилемм. Любовь — это любовь», — комментирует девушка.

Больше работ — в Instagram-профиле Молнар .