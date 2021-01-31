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Светлану Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира
Источник материала: Партизан
Агентство BNS со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что президент Литвы Гитанас Науседа номинировал Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.
BNS nuotr
Пресс-служба президента Литвы комментировать эту информацию отказалась. «Мы не комментируем информацию о Нобелевской премии мира», — сказал советник президента Ридас Ясюлёнис,
Кандидата на Нобелевскую премию мира можно представить до 31 января. Лауреатов выбирает Нобелевский комитет. Списки номинантов не публикуются.
«Это невероятная честь, и я благодарю Литву за всю поддержку, которую она оказывает белорусам, — прокомментировала Светлана Тихановская. — Ведь выдвижение — это не моя заслуга, это достижение народа Беларуси, чьим мирным протестом восхищаются миллионы людей в разных странах».
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Агентство BNS со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что президент Литвы Гитанас Науседа номинировал Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию...
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