Светлану Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

цитирует news.tut.by Пресс-служба президента Литвы комментировать эту информацию отказалась. «Мы не комментируем информацию о Нобелевской премии мира», — сказал советник президента Ридас Ясюлёнис,news.tut.by





Кандидата на Нобелевскую премию мира можно представить до 31 января. Лауреатов выбирает Нобелевский комитет. Списки номинантов не публикуются.





«Это невероятная честь, и я благодарю Литву за всю поддержку, которую она оказывает белорусам, — прокомментировала Светлана Тихановская. — Ведь выдвижение — это не моя заслуга, это достижение народа Беларуси, чьим мирным протестом восхищаются миллионы людей в разных странах».



