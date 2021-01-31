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Совсем затравили «деда»!

31.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Совсем затравили «деда»!

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 31.01.2021, 9:10
Совсем затравили «деда»!

Все россияне «в рай», а Путин опять в подземном небоскребе отсидится?

Все смеются, а нам как-то не по себе. Ну вот зачем 16-ярусный бункер строить, если не исключаешь варианта "весь мир в труху"?

Да и в последние дни все больше поводов для беспокойства. То на Давосе путинские скрытые угрозы чуть ли не Третьей мировой из-за новых санкций, то обвинение Запада во вмешательстве в дела РФ и будущие выборы, то бравые реляции о гиперзвуковой "вундервафле", то форум в Донецке с десантом Симоньян-Кеосаян-Бабаян, призывающих присоединить Донбасс к РФ, то Навальный, то фильм о дворце, то протесты...


Затравили совсем Деда! Забыли про красную кнопку в чемоданчике?!

И это что ж получается? Мы все "в рай", они "просто сдохнут", а Владим Владимыч опять в подземном небоскребе отсидится, поглубже антиковидного бункера?

Одна радость - прасковеевский бункер рассекретили. Так что у человечества еще есть немного времени. Как минимум, пока новый бункер Деду не отроют.

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