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В городах Сибири проходят массовые митинги в поддержку Навального
Источник материала: Хартия'97
В городах Сибири проходят массовые митинги в поддержку Навального
В Новосибирске в шествии участвует около двух тысяч человек.
В городах Сибири сегодня проходят массовые митинги в поддержку Алексея Навального.
В Новосибирске в шествии участвует около двух тысяч человек, сообщает
Сотрудники полиции в Иркутске решили все-таки пропустить толпу. Участники акции пришли к зданию областного правительства.
«Свободу Алексею Навальному!» — скандируют участники массового митинга в Томске.
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В Новосибирске в шествии участвует около двух тысяч человек.
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