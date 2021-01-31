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Оршанские партизаны вышли на акцию с национальными флагами
Источник материала: Хартия'97
Оршанские партизаны вышли на акцию с национальными флагами
Акции охватили всю Беларусь.
Акции в защиту бело-красно-белого флага прошли вчера пр всей Беларуси.
Оршанские партизаны тоже выступают в поддержку национальной символики.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Акции охватили всю Беларусь.
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