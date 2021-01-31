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В Сирии уничтожили спецназовца ГРУ РФ на боевом задании
Источник материала: Хартия'97
В Сирии уничтожили спецназовца ГРУ РФ на боевом задании
Сообщается о двух версиях гибели прапорщика из Орловской области.
30-летний прапорщик отряда специального назначения ГРУ России Михаил Клименцов погиб в Сирии. Об этом сообщается в соцсетях. Он не вернулся с боевого задания 14 января. Что стало причиной смерти, не сообщается, пишет
Официальные источники обстоятельства не разглашают. Однако эксперты говорят о двух версиях гибели солдата. Первая предполагает, что боец попал под ракетный удар. По второй версии: Михаил мог погибнуть рядом с населенным пунктом, который планируют захватить боевики.
Михаил являлся воспитанником боксерского отделения Школы олимпийского резерва №2, расположенной в городе Мценске Орловской области. Был кандидатом в мастера спорта.
Ранее в Сирии был уничтожен российский генерал-майор Вячеслав Гладких. Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военных под городом Дейр-эз-Зор. Помимо Гладких погибли также командующий национальной обороны города Аль-Маядин Мухаммад Тайсар аз-Захир и его подчиненные.
Также несколько российских солдат были ранены в результате взрыва автомобиля в сирийском Идлибе.
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Сообщается о двух версиях гибели прапорщика из Орловской области.
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