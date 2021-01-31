ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Сирии уничтожили спецназовца ГРУ РФ на боевом задании

31.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Сирии уничтожили спецназовца ГРУ РФ на боевом задании

  • 31.01.2021, 8:41
В Сирии уничтожили спецназовца ГРУ РФ на боевом задании
Иллюстрационное фото: AFP

Сообщается о двух версиях гибели прапорщика из Орловской области.

30-летний прапорщик отряда специального назначения ГРУ России Михаил Клименцов погиб в Сирии. Об этом сообщается в соцсетях. Он не вернулся с боевого задания 14 января. Что стало причиной смерти, не сообщается, пишет ghall.com.ua.

Официальные источники обстоятельства не разглашают. Однако эксперты говорят о двух версиях гибели солдата. Первая предполагает, что боец попал под ракетный удар. По второй версии: Михаил мог погибнуть рядом с населенным пунктом, который планируют захватить боевики.

Михаил являлся воспитанником боксерского отделения Школы олимпийского резерва №2, расположенной в городе Мценске Орловской области. Был кандидатом в мастера спорта.

Ранее в Сирии был уничтожен российский генерал-майор Вячеслав Гладких. Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военных под городом Дейр-эз-Зор. Помимо Гладких погибли также командующий национальной обороны города Аль-Маядин Мухаммад Тайсар аз-Захир и его подчиненные.

Также несколько российских солдат были ранены в результате взрыва автомобиля в сирийском Идлибе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается о двух версиях гибели прапорщика из Орловской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 47 тысяч человек уже подписались в поддержку бело-красно-белого флага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by