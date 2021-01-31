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Публичная порка Ротенберга

31.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Публичная порка Ротенберга

  • Самсон Шоладеми
  • 31.01.2021, 8:32
  • 1,026
Публичная порка Ротенберга

Какие коврижки пообещали олигарху за то, чтобы он взял на себя чужое имущество?

В фильме «Холоп», самом кассовом в истории российского кино, есть сцена, где главному герою, парню-мажору, как бы попавшему в прошлое и оказавшемуся в роли «крепостного», барин предлагает сделку: пойти под розги вместо его сына, нашкодившего в городе.



Молодого помещика должен публично выпороть полицейский, который приедет из уездного городка. Но в лицо сына барина он не знает, поэтому подмены на холопа не заметит. А все остальные зависимые от помещика «крепостные» эта тайну не выдадут.

Так вот миллиардер Аркадий Ротенберг, который спустя две недели после скандала с «дворцом Путина» неожиданно говорит, что дворец — его, очень мне напоминает того «холопа» из фильма", которого барин попросил подменить собственного сына.

В кино «холопу» за такую деликатную услугу пообещали вольную грамоту. Но потом, правда, все равно кинули.

Интересно, а какие коврижки пообещали Ротенбергу за то, чтобы он взял на себя чужое имущество и принял публичную «порку» в медиа и соцсетях за «дворец Путина»?

Самсон Шоладеми, t.me

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Какие коврижки пообещали олигарху за то, чтобы он взял на себя чужое имущество?
 
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