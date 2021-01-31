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Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Источник материала: Onliner
Продолжаем угадывать знаменитые места Минска на теплых ламповых слайдах из прошлого. На 10 фотокарточках представлены улицы и проспекты, которые хорошо знакомы большинству минчан, но за последние 10—25 лет поменялись до неузнаваемости. Или остались прежними, хотя их образ неуловимо перевернулся с ног на голову. Тем, кто помоложе, рекомендуем присматриваться к деталям: они способны многое подсказать. А развернутые ответы с современными фото смотрите по ссылкам под ретроснимками.
#1 Весточка из 2004 года
Фото: Eвгений Лебедевский
#2 Роскошный скайлайн из 2007-го
Фото: Андрей Лаворенко
#3 Суровые 1990-е
#4 Железные ласточки 2010 года
Фото: Андрей
#5 Юный зеленый 2005 год
Фото: Сергей Прибытковский
#6 2009 год, когда телегой называлось транспортное средство, а не мессенджер
Фото: Олег Чепяков
#7 Фото 2004 года
Фото: Eвгений Лебедевский
#8 Привет из 2003-го
Наталия Журавлева
#9 Суровый 2008-й
#10 Открытка из 2004 года
Наталия Журавлева
Сколько мест вы угадали?
Чтобы сделать свой выбор,
От редакции. Если у вас сохранились фото из 1990—2000-х с едва узнаваемыми местами Минска, присылайте их на se@onliner.by. Давайте удивим читателей тем, как изменился город!
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Продолжаем угадывать знаменитые места Минска на теплых ламповых слайдах из прошлого. На 10 фотокарточках представлены улицы и проспекты, которые хорошо знакомы...
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