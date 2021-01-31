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Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х

31.01.2021 09:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжаем угадывать знаменитые места Минска на теплых ламповых слайдах из прошлого. На 10 фотокарточках представлены улицы и проспекты, которые хорошо знакомы большинству минчан, но за последние 10—25 лет поменялись до неузнаваемости. Или остались прежними, хотя их образ неуловимо перевернулся с ног на голову. Тем, кто помоложе, рекомендуем присматриваться к деталям: они способны многое подсказать. А развернутые ответы с современными фото смотрите по ссылкам под ретроснимками.

#1 Весточка из 2004 года

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Фото: Eвгений Лебедевский

Ответ

#2 Роскошный скайлайн из 2007-го

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Фото: Андрей Лаворенко

Ответ

#3 Суровые 1990-е

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х

Ответ

#4 Железные ласточки 2010 года

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Фото: Андрей

Ответ

#5 Юный зеленый 2005 год

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Фото: Сергей Прибытковский

Ответ

#6 2009 год, когда телегой называлось транспортное средство, а не мессенджер

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Фото: Олег Чепяков

Ответ

#7 Фото 2004 года

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Фото: Eвгений Лебедевский

Ответ

#8 Привет из 2003-го

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Наталия Журавлева

Ответ

#9 Суровый 2008-й

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х

Ответ

#10 Открытка из 2004 года

Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х
Наталия Журавлева

Ответ

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От редакции. Если у вас сохранились фото из 1990—2000-х с едва узнаваемыми местами Минска, присылайте их на se@onliner.by. Давайте удивим читателей тем, как изменился город!

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем угадывать знаменитые места Минска на теплых ламповых слайдах из прошлого. На 10 фотокарточках представлены улицы и проспекты, которые хорошо знакомы...
 
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