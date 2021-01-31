Минск, который вы забыли. Угадайте место по фото 1990—2000-х

Источник материала: Onliner

Продолжаем угадывать знаменитые места Минска на теплых ламповых слайдах из прошлого. На 10 фотокарточках представлены улицы и проспекты, которые хорошо знакомы большинству минчан, но за последние 10—25 лет поменялись до неузнаваемости. Или остались прежними, хотя их образ неуловимо перевернулся с ног на голову. Тем, кто помоложе, рекомендуем присматриваться к деталям: они способны многое подсказать. А развернутые ответы с современными фото смотрите по ссылкам под ретроснимками.