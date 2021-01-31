Убийство четырех человек расследуют в Хорватии

Источник материала: ОНТ

Правоохранители Хорватии расследуют дело об убийстве четырех человек, тела которых обнаружили в субботу в районе города Шибеника. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местную телерадиокомпанию HRT.

Сообщается, что днем в субботу 30 января правоохранители нашли рядом с торговым центром города Водице нашли мертвого мужчину с несколькими огнестрельными ранениями, он был в автомобиле. Позже к полицейским поступило сообщение о трех телах, найденных на выезде из города – двое мужчин и женщина были расстреляны и тоже находились в автомобиле.

Правоохранители также нашли еще один труп – на открытом пространстве, недалеко от населенного пункта Водицы. О причине его смерти не говорится, но эксперты не исключают версии самоубийства. По предварительным данным, из-за разногласий с партнерами по бизнесу мужчина убил их, используя огнестрельное оружие.

Фото HRT

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