Взрыв газа произошел в кафе Москвы

Источник материала: ОНТ

В результате взрыва бытового газа в одном из московских кафе пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Москвы.

Это случилось в субботу 30 января, около восьми вечера по местному времени, на северо-востоке Москвы, в здании по улице Большая Новодмитровская.

Как сообщили в МЧС, после вспышки газовоздушной смеси горения не возникло, пострадали два человека – их осмотрели медики скорой. Погибших нет. Добавляется, что здание продолжает работать в штатном режиме, эвакуации не было.

Как сообщили ТАСС источники, причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности.

Фото РИА «Новости»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram