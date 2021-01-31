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Взрыв газа произошел в кафе Москвы

31.01.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв газа произошел в кафе Москвы

В результате взрыва бытового газа в одном из московских кафе пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Москвы.

Это случилось в субботу 30 января, около восьми вечера по местному времени, на северо-востоке Москвы, в здании по улице Большая Новодмитровская.

Как сообщили в МЧС, после вспышки газовоздушной смеси горения не возникло, пострадали два человека – их осмотрели медики скорой. Погибших нет. Добавляется, что здание продолжает работать в штатном режиме, эвакуации не было.

Как сообщили ТАСС источники, причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности.

Фото РИА «Новости»

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В результате взрыва бытового газа в одном из московских кафе пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Москвы. Это случилось в субботу 30...
 
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