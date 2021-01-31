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Взрыв газа произошел в кафе Москвы
Источник материала: ОНТ
В результате взрыва бытового газа в одном из московских кафе пострадали два человека. Об этом
Это случилось в субботу 30 января, около восьми вечера по местному времени, на северо-востоке Москвы, в здании по улице Большая Новодмитровская.
Как сообщили в МЧС, после вспышки газовоздушной смеси горения не возникло, пострадали два человека – их осмотрели медики скорой. Погибших нет. Добавляется, что здание продолжает работать в штатном режиме, эвакуации не было.
Как сообщили ТАСС источники, причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности.
Фото РИА «Новости»
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В результате взрыва бытового газа в одном из московских кафе пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Москвы. Это случилось в субботу 30...
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