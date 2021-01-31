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Елена Левченко подписала контракт с "Панатинаикосом"

31.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лучшая центровая в истории Беларуси Елена Левченко подписала контракт с греческим "Панатинаикосом".



"Почти 2 ГОДА ... боль ... страх ... сомнения ... разочарование за разочарованием ... усталость ... предательство ... чувство отказа ... падение и вставание снова и снова. .. Тюрьма ... Ковид - Я пережила все. Это моя ИСТИНА и моя ИСТОРИЯ, которую я продолжаю писать. Но без этих чувств и переживаний я бы не узнала, кто такой Бог, что такое настоящая Вера, что такое Любовь, Прощение, Терпение и Благодарность. Каково это — столкнуться со страхом, когда все двери заперты, и ты не можешь сбежать. Когда быть СИЛЬНЫМ — твой единственный выход.

Когда люди сомневались во мне, я работала еще усерднее. Когда мне говорили, что я больше не буду играть, я не слушала. И когда мне сказали забыть об этом и идти дальше, я прислушалась к своему сердцу и никогда не теряла веры.

Это был долгий путь, но сейчас я здесь. Я счастлива и благодарна за то, что являюсь частью семьи "Панатинаикоса" . Спасибо, что пригласили меня!" — написала Елена в Instagram.
 
 
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Лучшая центровая в истории Беларуси Елена Левченко подписала контракт с греческим "Панатинаикосом".
 
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