|
Оорs! Еще три марки импортных вин признали опасными для здоровья и запретили в Беларуси. Как они выглядят?
Источник материала: Партизан
После проверки специалистами Госстандарта в «черный список» попали два вида грузинского вина и один вид французского.
В реестр опасной продукции попало красное полусладкое вино MARQUIS DE SALVARY ROUGE MOELLEUX (производитель – «Жюльен Феликс эт Фрерс», Франция), а также грузинские белые полусладкие вина NIKALA 1862 Алазанская долина (производитель АО «БАДАГОНИ») и GRUZIA АЛАЗАНИ (АО «Телиани Вели»).
Во всех этих видах алкогольной продукции были найдены недопустимые пищевые добавки: консерванты Е200 и Е201,
Со 2 февраля ввозить и продавать указанные вина на территории Беларуси запрещено.
Напомним, недавно Госстандарт забраковал еще два вида французского и один вид азербайджанского вина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оорs! Еще три марки импортных вин признали опасными для здоровья и запретили в Беларуси. Как они выглядят?
После проверки специалистами Госстандарта в «черный список» попали два вида грузинского вина и один вид французского.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)