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Оорs! Еще три марки импортных вин признали опасными для здоровья и запретили в Беларуси. Как они выглядят?

31.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После проверки специалистами Госстандарта в «черный список» попали два вида грузинского вина и один вид французского.
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В реестр опасной продукции попало красное полусладкое вино MARQUIS DE SALVARY ROUGE MOELLEUX (производитель – «Жюльен Феликс эт Фрерс», Франция), а также грузинские белые полусладкие вина NIKALA 1862 Алазанская долина (производитель АО «БАДАГОНИ») и GRUZIA АЛАЗАНИ (АО «Телиани Вели»).

Во всех этих видах алкогольной продукции были найдены недопустимые пищевые добавки: консерванты Е200 и Е201, пишет intex-press.by

Со 2 февраля ввозить и продавать указанные вина на территории Беларуси запрещено.

Напомним, недавно Госстандарт забраковал еще два вида французского и один вид азербайджанского вина. 
 
 
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После проверки специалистами Госстандарта в «черный список» попали два вида грузинского вина и один вид французского.
 
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