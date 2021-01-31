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ДФР заинтересовался работой регионального портала Орши

31.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Департамент финансовых расследований КГК 29 января были вызваны на допрос в качестве свидетелей несколько человек, имевших отношение к сайту orsha.eu. Об этом сообщает редакция портала.



Все, кого вызвали на допрос в ДФР, подписали расписку о неразглашении тайны следствия и поэтому неизвестно о чем велась речь.

Владельцем регионального сайта orsha.eu появляется Игорь Казмерчак. Он также владеет магазином сувениров «Цудоўная крама». Осенью в течение трех месяц ДФР проводил проверку в отношении Казмерчака о неуплате налогов, однако нарушений не было выявлено. Редакция высказывает предположение, что нынешние вызовы на допросы в ДФР, вероятно, связаны с финансовой проверкой Игоря Казмерчака как владельца сайта orsha.eu.

В январе 2020 года власти предприняли усиленное давление на региональные независимые порталы. 29 января силовики провели обыск в редакции Hrodna.life, а также дома у редактора портала NewGrоdno.by Игоря Ремзика. Был начат административный процесс якобы за хранение материалов, признанных экстремистскими.

Ранее, 26 января, состоялись обыски у издателя, директора и в офисе брестского журнала «Бинокль». Тогда в рамках проверки по якобы неуплате налогов сотрудники Комитета государственного контроля забрали технику и документы.
 
 
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В Департамент финансовых расследований КГК 29 января были вызваны на допрос в качестве свидетелей несколько человек, имевших отношение к сайту orsha.eu. Об этом...
 
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