ДФР заинтересовался работой регионального портала Орши









Все, кого вызвали на допрос в ДФР, подписали расписку о неразглашении тайны следствия и поэтому неизвестно о чем велась речь.





Владельцем регионального сайта orsha.eu появляется Игорь Казмерчак. Он также владеет магазином сувениров «Цудоўная крама». Осенью в течение трех месяц ДФР проводил проверку в отношении Казмерчака о неуплате налогов, однако нарушений не было выявлено. Редакция высказывает предположение, что нынешние вызовы на допросы в ДФР, вероятно, связаны с финансовой проверкой Игоря Казмерчака как владельца сайта orsha.eu.





В январе 2020 года власти предприняли усиленное давление на региональные независимые порталы. 29 января силовики провели обыск в редакции Hrodna.life, а также дома у редактора портала NewGrоdno.by Игоря Ремзика. Был начат административный процесс якобы за хранение материалов, признанных экстремистскими.





Ранее, 26 января, состоялись обыски у издателя, директора и в офисе брестского журнала «Бинокль». Тогда в рамках проверки по якобы неуплате налогов сотрудники Комитета государственного контроля забрали технику и документы.