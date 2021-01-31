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Байден представит новую концепцию внешней политики США

31.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NBC.




Свои планы американский лидер озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Байден собирается также подписать ряд указов в области внешней политики. В частности, речь идет о документе, который обеспечивает формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, разлученных во время правления Дональда Трампа. 
 
 
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Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NBC.
 
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