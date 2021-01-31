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Около 47 тысяч человек уже подписались в поддержку бело-красно-белого флага

31.01.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"По просьбам трудящихся" белорусскя прокуратура решила объявить бело-красно-белый флаг экстремистким. Про "трудящихся" было сказано, что их около сотни.



Ответом стала петиция в защиту бело-красно-белого флага. На данный момент ее подписало почти 47 тысяч человек. 

"Этим летом беларусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым. Запрещать миллионам людей использовать бело-красно белую символику по просьбе ста человек – несправедливо!", -- говорится в обращении, которое планируется направить в Генпрокуратуру и Министерство кльтуры.
 
 
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"По просьбам трудящихся" белорусскя прокуратура решила объявить бело-красно-белый флаг экстремистким. Про "трудящихся" было сказано, что их около сотни.
 
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