Около 47 тысяч человек уже подписались в поддержку бело-красно-белого флага





петиция в защиту бело-красно-белого флага. На данный момент ее подписало почти 47 тысяч человек. Ответом сталав защиту бело-красно-белого флага. На данный момент ее подписало почти 47 тысяч человек.





"Этим летом беларусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым. Запрещать миллионам людей использовать бело-красно белую символику по просьбе ста человек – несправедливо!", -- говорится в обращении, которое планируется направить в Генпрокуратуру и Министерство кльтуры.