Россия протестует: «Такое ощущение, что ввели военное положение» (дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

В воскресенье с раннего утра начались акции в поддержку Алексея Навального.

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По данным ОВД-Инфо, утром 31 января по всей России задержано более 90 участников протестных акций. Больше всего во Владивостоке – 57 человек, в Хабаровске – 8, в Петропавловске-Камчатском – 7.

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Силовики готовятся к массовым гуляниям с самого утра, сообщают очевидцы с разных концов России: Владивостока, Хабаровске, Петербурге… В Якутске мороз более чем -40, но тоже много полицейских наготове, как и протестующих, который уже вышли в центр.





Задержание во Владивостоке. Фото Getty Images

Во время прямой трансляции из Хабаровска звучит: «На улицы вышло несколько десятков человек. В настоящий момент центральная площадь города полностью перекрыта.

ОМОН бежит со щитами, но непонятно, зачем, если людей вовсе нет. Наверное, решили так обезопаситься. Такое ощущение, что ввели военное положение».

В Иркутске, как пишут местные СМИ, дежурят автозаки, в городе -30 градусов, людей меньше, чем в прошлую субботу. Фактически, полицейских примерно столько же, сколько и митингующих. Еще до начала акции люди стояли в одиночных пикетах. Затем – разгон и первые задержания.

В Новосибирске – шествие по одной из центральных улиц города, где более тысячи человек. Они скандируют: «Полиция с народом!».





В Москве уже накануне стало ясно, весь центр будет перекрыт, как это делали власти и в Минске.





В Санкт-Петербурге с самого утра тоже знакомая белорусам картина:









Напомним, в прошлую субботу по всей России прошли первые акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Были задержаны тысячи человек.