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Германия инициирует создание механизма преследования виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
На очередной встрече с госсекретарем МИД Мигелем Бергером Павел Латушко обсудил подходы к принятию 4-го пакета санкций ЕС против режима Лукашенко, поддержку независимых СМИ Беларуси. Бергер проинформировал о том, что Германия выступит с инициативой создания международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси. Отдельное внимание Павел Латушко и Мигель Бергер уделили оценке ситуации в Беларуси в контексте отношений с Россией.
В ходе встречи с Михаэлем Хармсом, директором Восточной бизнес-ассоциации, участники обсудили экономическое сотрудничество после трансфера власти и начала строительства Новой Беларуси. Немецкая сторона проинформировала о том, что практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека. Данный подход непосредственно затронет соответсвующие предприятия Беларуси, руководство которых нарушает права человека.
Павел Латушко встретился с Маттиасом Люттенбергом, главой службы двусторонних отношений с государствами Восточной Европы в ведомстве канцлера Германии, а также — с Йоханном Вадефулем, депутатом парламента Бундестага, заместителем руководителя правящей фракции Христианско-демократического союза в парламенте Германии.
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Германия инициирует создание механизма преследования виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси
Компаниям Германии запретят работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека.
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