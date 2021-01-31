Источник материала: UDF



Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Германия инициирует создание механизма преследования виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси Компаниям Германии запретят работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека.

На очередной встрече с госсекретарем МИД Мигелем Бергеромобсудил подходы к принятию 4-го пакета санкций ЕС против режима Лукашенко, поддержку независимых СМИ Беларуси. Бергер проинформировал о том, что Германия выступит с инициативой создания международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси. Отдельное внимание Павел Латушко иуделили оценке ситуации в Беларуси в контексте отношений с Россией.В ходе встречи с Михаэлем Хармсом, директором Восточной бизнес-ассоциации, участники обсудили экономическое сотрудничество после трансфера власти и начала строительства Новой Беларуси. Немецкая сторона проинформировала о том, что практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека. Данный подход непосредственно затронет соответсвующие предприятия Беларуси, руководство которых нарушает права человека.Павел Латушко встретился с, главой службы двусторонних отношений с государствами Восточной Европы в ведомстве канцлера Германии, а также — с, депутатом парламента Бундестага, заместителем руководителя правящей фракции Христианско-демократического союза в парламенте Германии.