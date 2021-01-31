ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 31 января: что нельзя делать в день Афанасия Ломоноса, важные приметы

31.01.2021 09:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 31 января: что нельзя делать в день Афанасия Ломоноса, важные приметы
Коллаж: РБК-Украина
Какой сегодня праздник. 31 января христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Афанасий Великий считается святым как православной, так и католической церквей, одним из греческих Отцов Церкви, принадлежавший к Александрийской школе патристики, и живший в IV веке. Кирилла Александрийского (376 - 444 гг.) называют учителем Церкви, и благодаря своей репутации в христианском мире святитель получил титулы столпа веры и печати всех отцов.

На украинских землях праздник прижился под названиями Афанасьев день и Афанасий Ломонос или просто Ломонос. Дело в том, что дата считалась началом лютых морозов, из-за чего в народе в последний день января говорили, что «Афанасий ломит нос», и «если пришел Ломонос, прячь щеки и нос».

В этот день именины отмечают: Оксана, Марк, Дмитрий, Алексей, Николай, Максим.

Традиции этого дня


В старину было принято в Афанасьев день при помощи особых оберегов защищать себя от нечистой силы и от сглаза.

Часто для таких целей использовали чертополох, который зашивали в платочек и постоянно носили в кармане. Верили, что так можно надежно оградиться от зла и беды, заклятий. Также такой оберег помогал путешественникам в дороге.

Что нельзя делать в этот день


В день Афанасия Ломоноса считалось очень плохой приметой крестить мальчиков - суеверные верили, что это могло накликать на них мужское бессилие и потерю энергии.

Также ничего хорошего не сулил переезд в новый дом - в старину считали, что в противном случае в жилище будут постоянные ссоры, конфликты и скандалы.

Главные приметы в день Афанасия


Если вороны стаями кружат - жди сильные морозы.

Если же стая ворон высоко в небе, то придут затяжные холода.

Если сегодня идет метель, значит весна придет поздно.

В этот день слушали кипящий самовар, и если он сильно гудел, значит вскоре ударят лютые морозы.

Если на Афанасия оттепель, то все лето будет ненастным, и будет неурожай картофеля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день слушали кипящий самовар, и если он сильно гудел, значит вскоре ударят лютые морозы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России начались акции в поддержку Навального. Полиция проводит задержания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by