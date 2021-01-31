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Что нельзя делать в этот день

Главные приметы в день Афанасия

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 31 января: что нельзя делать в день Афанасия Ломоноса, важные приметы В этот день слушали кипящий самовар, и если он сильно гудел, значит вскоре ударят лютые морозы.

Афанасий Великий считается святым как православной, так и католической церквей, одним из греческих Отцов Церкви, принадлежавший к Александрийской школе патристики, и живший в IV веке. Кирилла Александрийского (376 - 444 гг.) называют учителем Церкви, и благодаря своей репутации в христианском мире святитель получил титулы столпа веры и печати всех отцов.На украинских землях праздник прижился под названиями Афанасьев день и Афанасий Ломонос или просто Ломонос. Дело в том, что дата считалась началом лютых морозов, из-за чего в народе в последний день января говорили, что «Афанасий ломит нос», и «если пришел Ломонос, прячь щеки и нос».В этот день именины отмечают: Оксана, Марк, Дмитрий, Алексей, Николай, Максим.В старину было принято в Афанасьев день при помощи особых оберегов защищать себя от нечистой силы и от сглаза.Часто для таких целей использовали чертополох, который зашивали в платочек и постоянно носили в кармане. Верили, что так можно надежно оградиться от зла и беды, заклятий. Также такой оберег помогал путешественникам в дороге.В день Афанасия Ломоноса считалось очень плохой приметой крестить мальчиков - суеверные верили, что это могло накликать на них мужское бессилие и потерю энергии.Также ничего хорошего не сулил переезд в новый дом - в старину считали, что в противном случае в жилище будут постоянные ссоры, конфликты и скандалы.Если вороны стаями кружат - жди сильные морозы.Если же стая ворон высоко в небе, то придут затяжные холода.Если сегодня идет метель, значит весна придет поздно.В этот день слушали кипящий самовар, и если он сильно гудел, значит вскоре ударят лютые морозы.Если на Афанасия оттепель, то все лето будет ненастным, и будет неурожай картофеля.